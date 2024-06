Starci, torna la festa dei Circoli Arci di Como

Torna StArci, la festa dei circoli Arci della provincia di Como: tre giorni di circoli in musica, teatro, cinema, proiezioni, convivialità, mercatini artigianali, degustazioni, incontri. Tre giorni di musica dal territorio e cooperazione internazionale, politica, sorrisi, imprese collettive e socialità; tre giorni per conoscere e sperimentare le attività dei circoli Arci e diventarne parte attiva con varie iniziative, ritrovando nella condivisione di questi valori e nella convivialità il senso profondo di essere Arci.

Il programma

VENERDÌ 28 GIUGNO

dalle 21, musica dal vivo con 7Grani + Marcovita + Sharplips!

SABATO 29 GIUGNO

dalle 18 AmArci, letture agrodolci sull'amore del circolo Arci Trebisonda.

dalle 21, musica dal vivo con Just Kids + FunCool + Lilian More!

DOMENICA 30 GIUGNO

dalle 17,30 Jam session diritti, incontro Freedom of movement solidarity network: Arci e Baobab Experience ragionano su idee e azioni per i diritti di tutt3 localmente e globalmente.

dalle 19 Aperitivo Giusto, aperitivo con degustazione di vini dell'azienda agricola Claudio Giachino e stuzzicherie a cura della Parrocchia di Rebbio.

dalle 21,30 proiezioni cinematografiche: corti di Arci Millennium 82 e Palazzina Laf di Michele Riondino.

Per tutta la durata della festa sarà possibile

- conoscere e sperimentare le attività dei circoli Arci Como

- visitare Falastin Hurra, mostra collettiva di fumetti e illustrazioni per la Palestina libera!

- visitare, in zona concerti, i mercatini di artigianato, agricoltura a chilometro zero e molto altro!

- mangiare, bere, e condividere convivialità e sorrisi in cucina e al bar!

Tutte le info su www.ecoinformazioni.com