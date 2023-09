Allo Spazio Gloria di Como torna PopCore, una festa Urbana

Sabato 7 ottobre torna allo Spazio Gloria la seconda festa (mai) avvenuta di POPCORE, il collettivo nato da pochi mesi con l’idea di intrecciare momenti conviviali attorno a film, musica, performance artistiche, workshop, mostre. La coproduzione con Circolo Arci Xanadù è volta a (ri)creare un luogo in cui arte, cinema, musica e semplice incontro si possano fondere, un luogo FUORI DALLE MURA della città, un luogo spesso sottovalutato ma con tutte le potenzialità di essere un contenitore culturale.

Il progetto

Prende vita da un gruppo di giovani comaschi, non tutti troppo giovani e neanche troppo comaschi, provenienti da un sacco di posti diversi, con una “casa” in comune: Como. Dalla loro necessità di condividere, confrontarsi, creare momenti che possano essere un facilitatore di relazioni per sé e per gli altri è nata l’idea della collaborazione e coproduzione con Circolo Arci Xanadù per creare un luogo in cui arte, cinema, musica e semplice convivialità si possano fondere, un luogo FUORI DALLE MURA della città, un luogo spesso sottovalutato ma con tutte le potenzialità di essere un contenitore culturale.

Il format

Una serie di eventi periodici che scandiscono le stagioni e nei quali ogni luogo dello Spazio Gloria prenderà vita: workshop, mostre, market, cineforum in poltrona, street food e birre artigianali ma soprattutto festa, festa e musica. Questo è POPCORE. Il format cambia forma ogni volta forma e si concentra su un subcultura musicale diversa, sviluppandola e creando un’esperienza unica per ogni stagione.

POPCORE VOLUME II è “URBANA”

Sono molte le suggestioni che hanno portato al nuovo appuntamento di popcore. Ci si è posti la domanda: cosa si cela dietro il concetto di "Urbano"? Cosa rende le città uniche e in costante evoluzione? Come si intrecciano temi come la ri-generazione, la ri- appropriazione degli spazi pubblici, gli spazi creativi, la morfologia urbana, i luoghi di incontro comuni e gli eventi musicali con fenomeni come la gentrificazione, i cambiamenti dovuti al turismo, l'inclusione sociale, la migrazione e la periferia urbana?

In questa ricerca della comprensione delle città del futuro, emergono anche altre domande cruciali. Come si affrontano le sfide della mobilità sostenibile e della

promozione del verde in contesti urbani? Quanto la musica underground, la cultura street e l'arte possono influenzare e arricchire tutti questi aspetti della vita cittadina?

Popcore URBANA è un'avventura per esplorare il cuore pulsante delle città moderne e per scoprire come questi elementi si intrecciano per definire il nostro futuro urbano e sondare l'anima delle città, confrontandosi sui temi che le rendono uniche e abbracciando la loro straordinaria diversità.

IL PROGRAMMA WORKSHOP

Dalle 16:30 alle 18:30

"Vivere città invisibili, scrivere mondi possibili"

Laboratorio di lettura e scrittura per insegnanti combattenti, dall'infanzia alla secondaria di II.

Conducono Martino Negri - professore di Letteratura per l'Infanzia e di Didattica della Letteratura presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca - e Ilaria Dui - insegnante di scuola primaria presso l'IC Brianza e docente a contratto di Didattica della Lettura e Scrittura presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Il laboratorio si propone di esplorare albi illustrati e opere letterarie capaci di suscitare riflessioni intorno al rapporto che bambini e ragazzi intrattengono con la propria città, sia con l'idea di far emergere le esperienze che connotato il loro vivere urbano, sia con il proposito di costruire alternative possibili e traiettorie di cambiamento che trovano origine nell'incontro tra finzione e realtà. I conduttori del laboratorio offriranno stimoli letterari e spunti didattici per poter sperimentare nei contesti scolastici pratiche di lettura e scrittura orientate a suscitare la passione per la letteratura e a favorire un senso di appartenenza alla propria comunità urbana.

PROIEZIONE E TALK

Dalle 18:30 alle 20:30

Cortometraggi

-“Sinfonie Urbane - Secondo Movimento: Quarticciolo/Prenestino”

con i registi Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli

-“Veneziani che lottano - per restare a Venezia”

con l'autrice e photojournalist Marta Clinco e il filmmaker Andrea Lops

Discussione e riflessione aperta al pubblico e mediata dai ragazzi di popcore sugli spunti aperti dai due progetti

MUSICA

Dalle 21.30 alle 2.00

21:30 TEBRA LIVE

Tebra è una giovane artista comasca. Da sempre amante della cultura hip—hop, la rappresenta sia dipingendo che rappando. Sono numerosi i musicisti con i quali collabora realizzando cover, artwork, video, scrivendo e registrando brani, tra questi Ape, ESA aka il Presidente e DJSTIVO.



22:15 SNAPOUT DJset

Snapout—SNPT e un progetto musicale e artistico curato da E507, studio multidisciplinare con sede a Lecco.

Tra club del nord Italia e spazi non convenzionali, l'evento si e ingrandito ospitando negli anni artisti del calibro di Crookers, Ciao! Discoteca Italiana, Marracash, Mace, Shablo — solo per citarne alcuni.

Il dj set di SNPT e la naturale espressione dei suoi resident: Mareeo e Gio danno vita a una esibizione dal respiro internazionale, influenzati dalle sonorità urban, UK garage e jersey club.

23:30 SGAMO DJset

Alessandro Nuzzo, conosciuto anche come Sgamo, è una figura di spicco nella scena della vita notturna di Milano. Noto per le sue abilità di mixaggio e selezione, mescola global bass con influenze hip hop. Sgamo è il curatore della festa "No More" presso l’Apollo Club di Milano e ha guadagnato rispetto in tutto il mondo suonando insieme a vari rinomati DJ come Gordo, Kaytranada, Kode9, Jarreau Vandal, Heron Preston e molti altri.

1:00 POPCORE DJset

I dj di casa

Durante tutto l’evento - dalle 16.30 alle 2.00 Mostra fotografica “Abitare in Italia: 2020-2023” Foto di Marta Clinco

Curata dal fotoreporter e documentarista Mattia Vacca

LIVE WALL PAINTING

A cura di Tilf e Fontface all night long

Tilf

Artista comasco, parte dal graffiti writing e giunge ad uno stile ricco di dettagli, primordiale, allucinato.

Fontface

Artista triestino impiantato a Como, parte dai caratteri tipografici e dall’arredamento urbano, e giunge ad uno stile sintetico, astratto, plastico.

Serigrafia Corner

A cura di Genuine Studio

Ciclofficina Corner

Con Ciclofficina Par Tücc

Food by Too mangi

Special beverage Kefirata

Main sponsor

Lechler

Partners

Ciclofficina Par Tücc, Genuine Studio Toomangi, Kefirata (Il Birrivico Drink Project)

Info www.spaziogloria.com IG @popcore.como

Biglietti

Online su www.spaziogloria.com/biglietteria:

10 euro per tesserati ARCI 2023/24 / 12 euro non tesserati