Sola con un cane, Laura Fedele presenta il suo libro a Como

Domenca 13 marzo, alle 16, all'Officina della Musica di Como, Laura Fedele presenta il suo libro "Sola con un cane". L'autrice dialoga con Alessio Brunialti. Al termine Laura Fedele eseguirà alcuni brani al pianoforte

SOLA CON UN CANE di Laura Fedele

Meglio cani sciolti o in branco?

La solitudine è profonda sofferenza o splendid isolation?

Da questo interrogativo nasce un flusso di coscienza che indaga su scelte di vita e relativi dubbi e contraddizioni, soffermandosi sui punti cardine dell’esistenza: le relazioni sociali, l’amore, l’amicizia, il sesso. L’autrice racconta di passioni, paure e inquietudini dell’animo umano; di personaggi – umani e a quattro zampe – che incontra lungo il suo cammino; del suo amore per gli animali e per la musica, il suo mestiere. Il tutto con un tono ironico e autocanzonatorio, e sotto lo sguardo attento di Barney, vero Muso Ispiratore di questa vicenda. La storia di una donna fiera della propria indipendenza e che ama la libertà ma che, a volte, si lascia andare a un pizzico di nostalgia. Il libro prende spunto dallo spettacolo musicale - teatrale "SOLA CON UN CANE: CANZONI E DISSERTAZIONI TRAGICOMICHE SULLA SOLITUDINE" che l'autrice porta in scena dal 2018

LAURA FEDELE

Cantante, pianista, autrice, performer, docente. L’amore e la predisposizione per la musica si manifestano presto, nella sua vita: a soli 5 anni suona il pianoforte senza che nessuno glielo abbia insegnato. A livello professionale, muove i suoi primi passi nel Jazz verso la metà degli anni ‘80; da allora Laura, artista eclettica e poliedrica, ha esplorato numerose e differenti forme musicali: Jazz tradizionale, main-stream, vocalese, blues, musica napoletana, teatro canzone. Ha partecipato a moltissimi festival italiani e internazionali, e tenuto un gran numero di concerti in Italia e all’estero; è stata ospite di numerose trasmissioni sulle principali reti televisive, ha inciso dodici dischi e si è dedicata all’insegnamento e al teatro.

Ha dodici album all'attivo e la pubblicazione, per Curci, due raccolte di esercizi, per la collana "Il Canto": Appunti di viaggio: Esercizi preparatori all’improvvisazione vocale nel jazz.(2017) e Appunti di viaggio: Considerazioni e consigli sul canto moderno (2004) Dal 2018 è protagonista, nonché autrice, dello spettacolo musicale-teatrale "Sola con un cane: canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine", che la vede sul palco in assolo (voce, piano e monologhi) insieme al suo amato cane Barney. Lo spettacolo va in scena anche allo Zelig di Milano (Dicembre 2018). Nel Dicembre 2020 partecipa al talent su Rai1 The Voice Senior, classificandosi nella semifinale. Ha al suo attivo una lunga carriera didattica, che l’ha portata, dall’87 a oggi, a collaborare con le migliori scuole di Milano (CPM, NAMM, Centro Voiceraft, Accademia della voce), e con il Conservatorio di Como. Dal 2006 è docente in canto jazz ai Civici Corsi di Jazz di Milano.