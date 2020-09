Slow Lake Como, nuova stagione in collaborazione con le guide del Parco Regionale Spina Verde

La notizia è che Slow Lake Como ha avviato una stretta collaborazione con le guide del Parco Spina Verde. E l'esordio non può che essere all'alba. Quelle che seguono sono le 3 nuove attività proposte appunto nel Parco Spina Verde e al Castello Baradello e un'ulteriore novità per l'autunno.

ALBARADELLO

Il Castello Baradello apre le porte eccezionalmente in un orario inconsueto, per permetterci di ammirarlo in un momento magico della giornata, quando la città laggiù si sta ancora svegliando e mentre la natura circostante si

colora di tinte e di suoni affascinanti.

IL CUORE INACCESSIBILE DELLA SPINA VERDE

Il cuore del Parco Spina Verde cela un luogo misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa, da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti

monumenti.

IL BARADELLO AL TRAMONTAR DEL SOLE

E’ immerso in uno scenario naturale unico, ha una storia secolare e un fascino irresistibile, nei suoi locali ha ospitato celebri personaggi e ha assistito da protagonista assoluto ad incredibili battaglie. Le Guide del Parco Spina Verde e Slow Lake Como uniscono le forze per questa serata inconsueta, pensata per sollecitare tutti i sensi.

RIFLESSI D'ACQUA DOLCE

Una passeggiata semplice ma spettacolare per scoprire alcuni luoghi della Sponda Ovest del nostro lago poco battuti dalle principali rotte turistiche. Si parte dal molo di Moltrasio e si sale piano piano per i vicoli affascinanti del paese fino a raggiungere le frazione di Pobiano. E’ la “via dell’acqua”, elemento vitale che ha scandito per secoli la vita di questo paese e plasmato le sue

architetture.

LE DATE

12/09 ALBAradello

13/09 Giardino del Merlo



19/09 Avventura nel bosco

20/09 Riflessi d'Acqua Dolce



26/09 Il cuore inaccessibile della Spina verde

27/09 Valle Senagra, Valle Incantata



03/10 Speciale! Il Baradello al Tramontar del Sole

03/10 Avventura nel Bosco

04/10 Riflessi d'Acqua Dolce



10/10 Giardino del Merlo

11/10 ALBAradello



17/10 Speciale! Il Baradello al Tramontar del Sole

18/10 Valle Senagra, Valle Incantata



24/10 Riflessi d'Acqua Dolce

25/10 Il cuore inaccessibile della Spina verde



CONTATTI

www.slowlakecomo.com info@slowlakecomo.com

+39 392 0279675