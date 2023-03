Torna SloWeekend: la magia e i sapori del Lago di Como

La magia e i sapori del Lago di Como, dopo il successo del 2022, torna quest’anno SloWeekend con una nuova edizione più ricca e più articolata. Bellezza, gusto, scoperta. SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Il Centro Lago propone un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite ai borghi e alle ville del Lario ma anche di degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali.

Nel 2023 SloWeekend raddoppia gli appuntamenti dedicati al gusto. Si inizia il 18 e il 19 marzo con un programma d’eccezione che prevede dei tour nei borghi e nei luoghi più iconici del Centro Lago per anticipare il cuore della manifestazione che si svolgerà a novembre.

Sabato 18 marzo appuntamento alle 10.00 a Varenna per visitare le contrade del borgo e raggiungere il Castello di Vezio, dove si gusterà un aperitivo a base di polenta e missoltino ammirando lo splendido panorama del Lago dalla terrazza. Nel pomeriggio, alle 14.30, tour coast to coast di Bellagio esplorando le frazioni meno note e più suggestive della Perla del Lario, con degustazione di prodotti tipici presso il Ristorante Silvio e i racconti di Cristian Ponzini, pescatore del Lago da generazioni.

Si continua domenica 19 marzo alle 10.15 con una visita speciale a Villa Carlotta e ai suoi magnifici giardini, alla scoperta degli antichi coltivi della Villa. Sui terrazzamenti, ammirando gli ulivi secolari, si gusteranno prelibatezze locali prodotte con la collaborazione della cooperativa Azalea. Trasferimento a Menaggio nel pomeriggio, alle 14.00, per un tour a piedi dal lungolago fino a Loveno, dove Villa Vigoni aprirà eccezionalmente le sue porte per una visita del giardino e degli interni e per una degustazione in villa con prodotti a km 0.

Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.sloweekend.it e i posti sono limitati. SloWeekend è realizzato grazie alla collaborazione tra il Distretto Turistico del Centro Lario, Associazione Turistica della Tremezzina, Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo, Promobellagio, Promomenaggio, Comune di Bellagio, Comune di Menaggio, Comune di Tremezzina, Comune di Varenna e con la partnership con Slow Food Condotta di Como, Villa Carlotta, FAI - Villa del Balbianello e Villa Vigoni.

Per informazioni e prenotazioni www.sloweekend.it sloweekend2023@gmail.com www.facebook.com/sloweekend www.instagram.com/sloweekend SloWeekend Preview La magia e i sapori del Lago di Como 18 e 19 marzo 2023 Bellagio/ Menaggio/ Tremezzina/ Varenna