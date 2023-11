SloWeekend ritorna sul lago di Como, tutti gli appuntamenti

Continua la rassegna SloWeekend – La magia e i sapori del Lago di Como, dopo il successo del primo settimana, torna con i nuovi appuntamenti di sabato 11 e domenica 12 novembre. Bellezza, gusto, scoperta. SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Il Centro Lago propone un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite ai borghi e alle ville del Lario ma anche di degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali.

Sabato 11 novembre appuntamento alle 10.00 a Varenna per esplorare questo antico borgo e conoscere gli artigiani che qui ancora lavorano, in compagnia di una guida locale. Lungo il percorso, assaggi di prelibatezze locali. Nel pomeriggio trasferimento a Bellagio per assistere a un coinvolgente spettacolo teatrale con attori itineranti nel bellissimo Parco dei Martiri per la Libertà, gustando una merenda con specialità gourmet, tra cui il celebre missoltino, a cura dagli allievi dell’istituto ENAIP di Vimercate.

Si riprende domenica 12 novembre alle 10.30 con la visita a uno dei luoghi più iconici del Lago, Villa del Balbianello, seguito da una degustazione di olio del lago e specialità ittiche del territorio. Ultimo appuntamento a Menaggio, a Loveno, per una passeggiata dal lungolago alla splendida Villa Vigoni, aperta e visitabile eccezionalmente per l’occasione. Seguiranno degli assaggi di prodotti locali in questa splendida cornice. Inoltre domenica 12 novembre, sempre a Menaggio, sarà presente il mercato dei produttori locali dalle 9.00 alle 18.00.

Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.sloweekend.it e i posti sono limitati. Il Centro Lago di Como è facilmente accessibile anche da Milano grazie ai collegamenti ferroviari verso Varenna e ai traghetti frequenti che da lì portano a Bellagio, Menaggio e Tremezzina.