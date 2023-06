Slow Lake Como, scatta e vinci il tour dalla Vecchia Cava al Castello

Indirizzo non disponibile

Archeotour

Sabato 17 giugno una visita guidata interessante e coinvolgente, in collaborazione con la "Società Archeologica Comense". circondati dal Parco Regionale Spina Verde, alla scoperta di due incredibili siti, ricchi di storia e bellezza.

La Vecchia Cava, il "Cuore inaccessibile della Spina Verde", è un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti.

Il Castel Baradello, simbolo della città costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa, dalla cui torre si gode un panorama mozzafiato sulla Città e il primo bacino del Lago: quando raggiungi il punto più alto ti sembra di volare sospeso tra l'incredibile paesaggio.

Immerso in uno scenario naturale spettacolare, il Castello ha una storia secolare, su di lui si narrano famose leggende ed è stato testimone di eventi fitti di mistero. Pochi ne conoscono però le vere origini e sanno com'è stato realizzato: lo scopriremo alla Vecchia Cava, normalmente chiusa al pubblico, dove tutto ha avuto inizio.

• Partenza e ritorno: Piazza Camerlata, all'angolo con Via Colonna (di fronte alla Farmacia).

• Data: sabato 17 giugno.

• Orario di inizio tour: ore 14.00.

• Durata: circa 2,5 ore.

• Costo tour (prezzi scontati per lancio percorso!): adulti 10€ (invece di 15€), dai 6 ai 14 anni 7€ (invece di 10€), fino ai 5 anni gratis.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.



Masterclass di Yoga al Castello

Sabato 17 giugno "Masterclass di Yoga al Castello", Yoga Essenziale con la tutor Luisa Azzerboni, al Castel Baradello nel Parco Regionale Spina Verde. Luisa da oltre quarant’anni è ricercatrice nelle discipline psicofisiche e conduce corsi di Hata Yoga tra Como e Milano e stage tematici sulle profonde relazioni che legano gli stati emotivi e mentali al benessere e alla salute dell’individuo, elaborando un efficace metodo di mantenimento dell'integrità psico-corporea e il potenziamento della carica energetica personale e denominandolo "yoga essenziale".

La lezione è aperta a tutti coloro che vogliono fare una conoscenza peculiare dello yoga anche senza particolari conoscenze specifiche.

• Sede: Castel Baradello (Como, Via Castel Baradello 5).

• Data: sabato 17 giugno.

• Orario: ore 17.30.

• Durata: circa 2 ore.

• Costo: € 15.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Tour serale Castel Baradello

Tutti i sabati sera da Piazza Camerlata

Nel buio della notte, pile alla mano, attraversiamo i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall'alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago.

È possibile prendere parte alle visite serali tutti i sabati, salvo disponibilità (prenotazione obbligatoria, posti limitati).

Partenza e ritorno: Como, Piazza Camerlata.

Orario di inizio tour: ore 22.30.

Durata: circa 2 ore.

Costo tour: adulti € 15, bambini 6-14 anni € 7, fino ai 5 anni gratuito.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Visita diurna Castel Baradello

Sabato, domenica e festivi ore 9.30-18.00

Il Castello Baradello è visitabile tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle 9.30 alle 18.00 (tour guidati ogni ora).

Su richiesta: aperture riservate, con tour personalizzati in giorni e orari a scelta (info@slowlakecomo.com).

Costo visita guidata: adulti € 7, bambini 6-14 anni € 5, fino a 5 anni gratuito, disabili con accompagnatore gratuito.

Convenzioni: adulti € 5 per iscritti FAI e possessori del biglietto di ingresso a “Villa Carlotta”, “Villa del Balbianello” e “Ecoplanetario” di Tradate.

Pagamenti accettati: contanti, carte di credito, online.

Prenotazione consigliata.