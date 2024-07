Slow Food racconta la storia del panino italiano alla Polveriera

Slow Food Como ha organizzato per venerdì 19 luglio alle ore 19.15 nel grazioso spazio verde dellaPolveriera in Valbasca a Como, la presentazione del libro Storia del panino italiano, di Alberto Capatti, primo rettore dell’Università di Scienza Gastronomiche di Pollenzo ed uno dei più noti storici della gastronomia italiana. Il libro celebra l’eccellenza gastronomica nazionale del panino imbottito, ancora poco percepita. Maurizio Pratelli, giornalista e scrittore, condurrà l’incontro, con i ricordi delle storiche paninoteche lariane (Arnold’s e Merendero) ed i consigli sul buon pane di Isa Botta. Non mancherà la degustazione con assaggi dei panini della La Polveriera, locale che pone attenzione ed utilizzo alla materia prima dei produttori locali: Casale Roccolo e Macelleria Salumeria Quetti.

Il libro

Dopo il Piccolo atlante dei cibi perduti, l'autore affronta questa volta la storia del panino in Italia, un'epopea che parte dall'usanza molto popolare del panino come pranzo durante il lavoro sia nei campi sia in fabbrica, prosegue con i tramezzini e tutte le loro fogge in ogni regione, passa per l'avvento del fast food e termina con il panino “gourmet”. Migliaia di pani diversi, migliaia di ingredienti e combinazioni differenti offrono un excursus senza pari, che incrocia la storia d'Italia e dei suoi cibi, esattamente come i piatti tradizionali presenti in ben più “nobili” ricettari. Percorrere questo viaggio nel tempo ci permette di pensare ai significati che potremmo dare tutte le volte che diciamo con noncuranza: «Mangio solo un panino». È curioso che scrittori, accademici e gastronomi non abbiano mai affrontato l'argomento nei termini leggeri ma rigorosi con cui lo fa Capatti tra queste pagine.