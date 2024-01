Silvio Soldini all'Astra: Un altro domani per riflettere sulla violenza alle donne

Il dramma della violenza domestica è tra i più dibattuti del momento ma in Italia, su ogni tipo di schermo, è stato sinora soltanto sfiorato. Lo stesso film della Cortellesi non ha certo dato un impulso per un serio approfondimento. Un contributo di ben altra sostanza viene in tal senso dal recente lavoro di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi Un altro domani, prodotto nel 2023 dalla Lumière di Lionello Cerri.

Per iniziativa della Fondazione Comasca il prezioso documentario sarà proiettato al Cinema Astra di Como alla presenza del regista Silvio Soldini. L'appuntamento, davvero da non perdere, è per venerdì 26 gennaio, alle ore 21, con ingresso gratuito. “Per il 25° anniversario della nascita della Fondazione Comasca – dichiara il presidente Angelo Porro – offriremo una serie di proposte dedicate all'universo femminile. Questo primo evento vuole provare a scuoterci rispetto all'urgenza di affrontare, sia a livello personale che comunitario, il complesso problema della violenza sulle donne.”

Un altro domani è nato da un attentissimo lavoro di ricerca capace di portarci a diretto contatto con una realtà spesso mascherata da pareti fisiche, psicologiche e culturali difficili da superare. A fianco di interventi di esperti e figure che stanno dedicando tutta la loro professionalità a questo argomento, nel film si alternano le voci di vittime e colpevoli in un racconto che non manca di commuovere, colpire, coinvolgere anche lo spettatore più distratto. Ma il merito di Un altro domani è di non consumare il tutto a mero livello emozionale. L'impegno è di scandagliare la tematica nel profondo, sondandone le origini storiche e sociali.

Per il pubblico comasco si tratta di un atteso ritorno di Silvio Soldini dopo le sue apprezzatissime apparizioni nell'ambito del Festival del Cinema Italiano di Como. Indimenticabile, in particolare, l'affollatissima proiezione de Il colore nascosto delle cose a sostegno del cinema Astra. La serata è solo la prima di una serie dal titolo Il futuro è nostro, a cura della cooperativa Dreamers. Lo scopo è stimolare i comaschi ad una riflessione sul domani che intendono offrire ai propri figli.

Per prenotarsi andare al sito www.dreamerscomo.it.