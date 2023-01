Sentiero dei Sogni, momenti tra poesia e natura

Il nuovo anno inizia all'insegna della poesia e della natura. Domenica (15 gennaio) con alcuni soci attivi di Sentiero dei Sogni cominceranno a posare i nuovi cartelli poetici e a fare manutenzione di quelli vecchi sulla salita San Donato e il sentiero Alda Merini, parte della Lake Como Poetry Way, nell'ambito del progetto "Camminleggendo" sostenuto da Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus. Per chi ha piacere di partecipare e dare una mano, il ritrovo è alle 9 del mattino all'inizio della salita San Donato a Como (vicino all'incrocio tra via Crispi e via per Brunate). Nel bimillenario di Plinio il Vecchio non poteva mancare una sua citazione, riportata in una lettera del nipote e che racchiude una parte importante del senso del nostro operare.

Il 27 gennaio alle 20.45. alla Libreria del Ragionier Bianchi, a Como in via Carloni 80, sede operativa dell'associazione, inaugurazione dello scaffale di poesia con i libri consigliati da Sentiero dei Sogni, incontrando due autori contemporanei tra i più interessanti: Diego Conticello, nostro socio che avete ascoltato più volte in passeggiata, con la raccolta appena pubblicata "Liriche terrestri" e Flavio Santi, giallista, poeta, traduttore e docente di Comunicazione all'Università dell'Insubria, con "Quanti", raccolta che si è aggiudicata nel 2021 uno dei più importanti premi letterari italiani, il Viareggio-Rèpaci. Entrambi i libri sono stati pubblicati da una casa editrice innovativa e coraggiosa, Industria & Letteratura. L'ingresso alla serata è libero senza prenotazione.