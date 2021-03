Sentiero dei sogni, si riparte con il "Cammin leggendo"

Parte un nuovo progetto di Sentiero dei Sogni, che porterà cura e letteratura su percorsi pedonali e sentieri di Como e dei Comuni limitrofi (Cernobbio, Maslianico, Brunate e Tavernerio), tra il 2021 e il 2022. E che è anche un omaggio a Vittorio Gassman, del quale il prossimo anno ricorrerà il centenario, e al suo programma televisivo "Cammin leggendo". Vi invito a sostenerlo con una donazione sulla piattaforma di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

Scrive l'ideatore Pietro Berra: "Riceverete in cambio i nostri libri e le nostre mappe. Potete scegliere tra questi (oppure prenderli tutti): "A zonzo sul lago di Como" di Mary Shelley, il mio "Como un quadro. Viaggio tra Lario e Brianza sulle orme dei grandi artisti" e il nuovo volume attualmente in produzione che raccoglierà racconti e reportage di 20 autori del Grand Tour dedicati al lago di Como, da Edith Wharton a Hermann Hesse, da August Strindberg a Mark Twain, da Franz Kafka a Nathaniel Hawthorne".

IL PROMOTORE: ASSOCIAZIONE SENTIERO DEI SOGNI

Sentiero dei Sogni nasce nel 2017 da persone che abbinano passione per il territorio a competenze su temi culturali, ambientali e tecnologici. Si fa conoscere con il progetto Passeggiate Creative – percorsi finalizzati a scoprire la bellezza dentro e intorno a noi esplorando i luoghi sulle orme degli uomini di ingegno che vi hanno tratto ispirazione – e attorno a quello sviluppa sistemi permanenti di rigenerazione, cura, narrazione e fruizione del territorio comasco, creando ponti con altri Paesi. Ne sono esempi la Lake Como Poetry Way, percorso che unisce 4 Comuni scandito da casette per lo scambio di libri e cartelli poetici; i concorsi video fotografici Ciakkare e Wiki Loves Lake Como, in cui i cittadini diventano narratori consapevoli del loro territorio per il mondo; il museo digitale dell’emigrazione “Dalle Alpi alle Ande”. Il progetto Camminleggendo rappresenta un nuovo passo di questo percorso.

