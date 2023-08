Sbilanciamoci, un mondo diverso è possibile

“Sbilanciamoci” si terra’ nei giorni di 1 e 2 settembre con il titolo “La strada Maestra”. Due giorni, a Como allo Spazio Gloria in via Varesina (Rebbio), organizzati per discutere della costruzione di mondo diverso, a cui tutti siamo chiamati. L’evento si svolge in contemporanea con il Forum Ambrosetti che si terrà come di consueto a Cernobbio dove si riuniscono i “grandi” dell’Italia e del mondo. Sbilanciamoci offre da oltre 15 anni proposte alternative, a Como è organizzato con la collaborazione di Arci Como Ecoinformazioni e Circolo Arci Terra e Libertà.

Il programma

Venerdì 1 settembre

Ore 16.00-16.15 – Apertura dei lavori del Forum

Giulio Marcon portavoce Sbilanciamoci!

Danilo Lillia circolo ARCI Terra e libertà

Un’Alleanza Clima Lavoro per la giusta transizione e la mobilità sostenibile

Ore 16.15-17.45 – Prima sessione

Le politiche per la giusta transizione sociale e ambientale

Enrico Giovannini ASVIS già ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Giovanni Mininni segretario generale della FLAI CGIL Mariagrazia Midulla responsabile Clima del WWF Italia Michele De Palma segretario generale della FIOM CGIL

Pippo Onufrio direttore generale di Greenpeace Italia (in collegamento)

Coordina: Giulio Marcon Sbilanciamoci!

Ore 18.00-19.30 – Seconda sessione

La mobilità di oggi e di domani

Stefano Malorgio segretario generale della FILT CGIL

Simone D’Alessandro Università di Pisa

Giorgio Airaudo segretario della CGIL Piemonte

Carlo Tritto policy officer di Transport & Environment

Francesco Naso segretario generale di Motus-E (in collegamento)

Coordina: Rachele Gonnelli Sbilanciamoci!

Sabato 2 settembre

Al lavoro per il cambiamento

Ore 9.30-11.00 – Prima sessione

La pace che vogliamo

Francesco Vignarca coordinatore della Rete Pace e Disarmo Martina Pignatti presidente del Comitato Etico di Banca Etica Emiliano Manfredonia presidente delle ACLI

Sara Sostini circolo ARCI ecoinformazioni

Coordina: Celeste Grossi ARCI

Ore 11.15-12.45 – Seconda sessione

La società che vogliamo

Vittorio Agnoletto Medicina Democratica, già presidente della LILA

Nicoletta Dentico Society for International Development, già presidente di Mani Tese e direttrice di Medici senza Frontiere Italia

Don Virginio Colmegna Casa della Carità, Milano

Coordinano: Carlo Testini Presidenza nazionale ARCI e Massimo Cortesi presidente ARCI Lombardia

Ore 12.45-14.00

Pausa pranzo

Ore 14.15-15.45 – Terza sessione

L’economia che vogliamo

Misha Maslennikov Oxfam Italia, Rapporto Disuguitalia

Lucrezia Fanti ricercatrice di Sbilanciamoci, Università La Cattolica

Simone D’Alessandro Università di Pisa

Daniele Archibugi IRPPS CNR

Coordina: Sandro Estelli segretario della Camera del Lavoro di Como

Ore 16.00-17.45 – Quarta sessione

La costituente del cambiamento

Carlo Testini ARCI, Presidenza nazionale Alessandro Pagano segretario CGIL Lombardia Alfio Nicotra presidente di Un Ponte per Giusto Della Valle prete di Rebbio e Camerlata Ludovico Ottolina Rete della Conoscenza Alberto Poggio Movimento No Tav

Daniela Padoan presidente di Libertà e Giustizia (in collegamento)

Barbara Meggetto presidente Legambiente Lombardia

Bianca Chiesa Unione degli Studenti

Roberto Romano ricercatore

Introduce e coordina: Giulio Marcon portavoce Sbilanciamoci