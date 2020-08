A San Fedele va in scena Storie di piazza

Il 28 agosto e l’11 settembre dalle ore 17 alle ore 20 torna in piazza San Fedele “Storie in piazza”, la rassegna letteraria della libreria Ubik dedicata all’incontro di autori noti ed emergenti che presentano al pubblico le loro opere dialogando con personaggi del mondo della musica, della filosofia, dello spettacolo, della storia dell’arte, in un confronto aperto con materie diverse dalla letteratura.

Il 28 agosto è in programma l’incontro con Jonathan Bazzi che presenterà il suo nuovo libro “Febbre”, l’11 settembre appuntamento con Erica Lombardo che presenterà il volume “Casaleggera”. Gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti, occorre prenotare il posto a sedere in libreria.