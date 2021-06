La riviera dei poeti: da Brunate a Como con Slavejkov, Merini e Bertacchi

Indirizzo non disponibile

L'associazione Sentiero dei sogni, per il progetto Il futuro è oggi, organizza il 20 giugno "La riviera dei poeti", una passeggiata creativa da Brunate a Como nei luoghi di tre poeti del passato (Slavejkov, Merini e Bertacchi) con autori del presente.

Due chilometri e mezzo di cammino in discesa attraverso boschi panoramici, con soste e letture in un chiostro medievale (Eremo di San Donato), sui terrazzamenti circostanti e nei giardini di tre ville e case private che apriranno apposta per noi. Toccheremo i luoghi di tre poeti storici (il bulgaro Pencio Salvejkov, Alda Merini e Giovanni Bertacchi) ai quali abbineremo alcuni autori di oggi, ospiti dell'evento: Alessandra Corbetta, Roberto Deangelis, Milton Fernandez e Ana Pedroso.

Il ritrovo a Brunate sarà alle 14.45 nel giardino della biblioteca, a 50 metri dalla stazione superiore della funicolare e la fine di tutto entro le 18 in via Crispi a Como, da dove si raggiungono facilmente anche le stazioni di Como Lago e Como Borghi, per chi dovesse venire da Milano.

Conduce il percorso Pietro Berra, poeta e presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni.

Si può prenotare tramite la piattaforma eventbrite cliccando qui.

Sentiero dei sogni

L’iniziativa è inserita nel progetto ID 2285150 Il futuro è oggi, di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como, L’isola che c’è, Battito d'ali, Sentiero dei sogni e ecoinformazioni, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da Regione Lombardia.