Riapre l’Osservatorio Astronomico del Parco Pineta

Domenica 9 luglio ripartono le visite guidate all’Osservatorio Astronomico del Parco Pineta di via ai Ronchi, a Tradate. Ogni domenica tante attività per grandi ma anche per piccoli avventurieri pronti a lanciarsi alla scoperta dei segreti della natura e dell’universo.

Il progetto “Culture-up””, sostenuto nell’ambito del bando “Arte&Cultura”, dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, darà la possibilità alla Cooperativa Astronatura di offrire al territorio numerose opportunità di coinvolgimento; astronomia, cultura e didattica sono le parole chiave per una stagione ricca di iniziative al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. A grande richiesta, domenica 9 luglio (apertura ore 14.30) riprendono le visite guidate agli spazi astronomici, dal laboratorio eliofisico alla cupola che custodisce il telescopio principale, condotti dagli operatori di AstroNatura; se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà possibile anche osservare il sole grazie ad un telescopio dedicato.

Il Centro Didattico Scientifico offre molteplici opportunità di coinvolgimento, dagli affascinanti spettacoli nell’EcoPlanetario (unica attività a pagamento) alla visita guidata lungo il Sentiero Natura condotti dalle Guardie Ecologiche Volontarie. All’esterno dell’area del Centro, ad accogliere le migliaia di fruitori che ogni domenica raggiungono il Centro Visite del Parco, vi sono anche il Sentiero della Magia del Bosco, un percorso popolato da sculture di guardiani e spiritelli, e il Sentiero del Sistema Solare, dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo con possibilità di visita audio guidata.

Una sinergia quella tra Parco Pineta, AstroNatura e Fondazione Comunitaria del Varesotto che consolida sempre più il Centro Didattico di Tradate quale polo culturale e luogo di incontro e contaminazione tra i più importanti del territorio.