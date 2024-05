Parolario 2024, tutto il programma della rassegna letteraria

L’Associazione culturale Parolario dedica al tema della FOLLIA il Festival letterario Parolario 2024, giunto alla XXIV edizione. Da martedì 4 a domenica 9 giugno a Como e da venerdì 14 a lunedì 17 giugno a Cernobbio, la FOLLIA sarà dunque oggetto di presentazioni librarie, incontri, dibattiti, visite che ne approfondiranno gli aspetti medico-psichiatrici, psicoanalitici, sociali e, soprattutto, i risvolti letterari, poetici, filosofici, artistici, tecnologici. Fin dai tempi di Aristotele, infatti, si dice che genio e follia abbiano molto in comune, o che addirittura si confondano. Dopotutto, cos’è il processo creativo, se non il frutto di una deviazione assolutamente personale dai canoni di pensiero, dalle consuetudini di interpretazione della realtà, dai paradigmi di azione? Certo è che, anche in questa edizione, Parolario rimarrà fedele alla sua missione: promuovere il libro e la lettura, divulgare informazioni e opinioni, raccontare storie, fornire spunti di riflessione, il tutto all’insegna del piacere di incontrarsi e di intrattenere con intelligenza.

Molti gli ospiti che parteciperanno a Parolario 2024, a cominciare dalla psicologa Alberta Basaglia (7 giugno ore 20.30 a Como), figlia di Franco e Francaa Ongaro e autrice de “Le nuvole di Picasso” (Feltrinelli, 2024 nuova edizione arricchita; la prima risale al 2014), in cui racconta la sua esperienza di bambina nella storia del manicomio liberato. Si confronterà con lei Marica Setaro, ricercatrice e curatrice del volume “Fare l’impossibile. Ragionando di psichiatria e potere” (Donzelli, 2024), che raccoglie tre interventi inediti di Franco Basaglia, testimonianze del suo lavoro dei primi anni Settanta. Con loro ci sarà Giulietta Raccanelli, giornalista e coautrice del libro “Le nuvole di Picasso”.

Una delle figure che contribuirono alla battaglia della psichiatra per la chiusura dei manicomi fu il fotografo Gianni Berengo Gardin, uno dei grandi maestri della fotografia italiana, che, con la collega Carla Cerati, documentò le condizioni disumane degli internati. Berengo Gardin porterà a Parolario la nuova edizione del volume “Morire di classe” (Il Saggiatore, 2024), che contiene quegli scatti in bianco e nero intervallati da testi scelti da Basaglia e dalla moglie Franca Ongaro: un potente invito a non annientare ma a recuperare gli esclusi. (9 giugno ore 20.30)

Alla domanda se sia possibile arginare la sofferenza psichica risponderà Lella Ravasi Bellocchio, analista junghiana (6 giugno, ore 18.3 a Como), con il saggio “I confini del dolore” (Raffaello Cortina Editore, 2024), nel quale intreccia la figura biblica di Giobbe – un uomo giusto che si interroga sul perché delle disgrazie che lo colpiscono - con le vicende di alcune donne in analisi.

Nell’incontro “Stare bene e malattia mentale. Nuovi equilibri e identità” la filosofa della medicina Elisabetta Lalumera (7 giugno ore 18.30, Como), autrice del saggio “Stare bene. Un’analisi filosofica” (Il Mulino, 2023), proporrà un percorso interdisciplinare su salute, benessere e qualità della vita, formulando il suggerimento di tenere separati i primi due concetti al fine di evitare la medicalizzazione di tutta la vita umana.

PAGINE E GIOVANI

Il termine follia ricorre quotidianamente nella cronaca, spesso riferito alle aggressioni di famigliari o insegnanti da parte di giovanissimi. Proprio sui disagi dei ragazzi e sui compiti degli adulti si focalizzerà Alberto Pellai (4 giugno, ore 20.30 a Como), medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva: prendendo spunto dal suo ultimo libro “Allenare alla vita” (Mondadori, 2024). Nella chiacchierata intitolata “Dove ci siamo persi? Perché e come rifondare l’autorevolezza educativa” illustrerà i dieci princìpi necessari per ritornare a essere adulti autorevoli. «Siamo la generazione di genitori che più si è data da fare per crescere figli felici», afferma Pellai. «Eppure in questo momento, i dati di ricerca ci dicono che gli adolescenti stanno facendo fatica, come mai prima, a conquistare sicurezza e fiducia nella vita e nelle relazioni con gli altri, tanto da essere stati definiti "la generazione ansiosa". Che cosa è successo? Quali sono i falsi miti che si sono impossessati nella relazione educativa impedendo a noi genitori di crescere figli realmente allenati alla vita?». L’incontro fa parte del ciclo Como in salute - Ordine dei Medici di Como.

Il padre e la madre di Ibrahima Rana Dia non hanno avuto molto tempo per allenarlo ad alcunché: sono stati uccisi quando il bambino aveva nove anni. “Volevo diventare grande subito” (Dominioni Editore, 2024), l’opera più recente del giornalista e scrittore Mario Schiani, narra le sue traversie: dieci anni in Africa tra parenti crudeli, minatori, estremisti islamici, sfruttatori, trafficanti di droga, fino al viaggio verso l’Italia. “Ibu”, che si è saputo destreggiare con straordinaria lucidità fra queste follie, oggi ha 27 anni e risiede in Liguria come immigrato regolare. Sarà al Festival con Schiani per un dialogo di sicuro impatto emotivo (9 giugno ore 17).

Con la scrittrice Pina Ligas e il suo “Anime sperse” (iacobellieditore, 2023) si tornerà all’Italia post-unitaria, per scoprire la storia di una ragazzina “imperfetta”, segregata dalla famiglia perché nata con un piede torto e affetta da epilessia. Una protagonista determinata che, come “Ibu”, riuscirà a liberarsi dalle costrizioni e a trovare il proprio posto nel mondo (9 giugno ore 12).

PAGINE E SOFFERENZA

Diversi protagonisti della letteratura novecentesca furono toccati dalla malattia mentale fin da ragazzi. Di Dino Campana, che concluse in manicomio la sua esistenza di sofferenza ed emarginazione, Parolario ospiterà il massimo esperto, l’italianista Gianni Turchetta (8 giugno ore 18.30 a Como), autore di “Vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta” (Bompiani, 2020). Nell’incontro dal titolo “Sui confini del silenzio: la poesia di Dino Campana tra follia e filologia”, lo studioso si occuperà dei “Canti Orfici”, opera che ha ancora molto da dire al nostro presente.

L’inglese Virginia Woolf, l’americana Sylvia Plath e la “nostra” Alda Merini (suo padre era nativo di Brunate) saranno celebrate in “Lievi come farfalle forti come tigri. Parole e musica per raccontare Virginia, Sylvia e Alda; Elisabeth, Germaine e Barbara (6 giugno ore 20.30 a Como), dove le ultime tre sono le compositrici Elisabeth Jaquet de la Guerre, Germaine Tailleferre e Barbara Heller. Saliranno sul palco le autrici dello spettacolo e performer Mariateresa Lietti, musicista e violinista, specializzata in didattica strumentale in ottica inclusiva e in ricerca nell’ambito della composizione femminile, e Cristina Quadrio, burattinaia, novellatrice, animatrice teatrale, conduttrice di laboratori teatrali e artistici per tutte le età. «Come in un arazzo, note e parole si annoderanno dando vita a un ritratto collettivo tutto al femminile», anticipano Lietti e Quadrio, «dove grazia e forza giocheranno fra loro cercando e inseguendo libertà».

La poetessa milanese, scomparsa nel 2009, sarà ricordata anche in “Alda Merini: la storia di un’amicizia” da Alberto Casiraghy (16 giugno ore 21 a Cernobbio), editore-poeta, papà della Pulcinoelefante, casa editrice che dal 1982 stampa “librini” (il copyright è proprio di Merini, amica, musa e tanto altro di Casiraghy) che sono la gioia di collezionisti, bibliofili e cultori della carta stampata d’arte.

PAGINE E ARTE

Vennero inizialmente additati come folli gli intellettuali, gli artisti e le altre personalità anticonvenzionali che all’inizio del Novecento si insediarono sulle colline sopra Ascona, in Canton Ticino, dando vita alla comunità utopistica del Monte Verità. Nicoletta Mongini, responsabile cultura della Fondazione Monte Verità e co-curatrice del volume “Monte Verità. Back to Nature” (Lindau, 2022) parlerà di questa esperienza, che ha anticipato in modo profetico temi oggi vitali, fra ecologia dell’abitare ed ecologia dell’anima (14 giugno ore 21 a Cernobbio).

Con il racconto-spettacolo “Le trame della follia. L’arte di Vincent Van Gogh”, il critico d’arte e componente dell’Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO Sergio Gaddi (15 giugno ore 21 a Cernobbio) metterà al centro della scena il genio di Vincent Van Gogh, alla luce del suo rapporto con il disagio mentale. Van Gogh fu artista di estrema sensibilità e dalla vita tormentata. Celeberrimi i suoi attacchi di furore, il lungo ricovero nell’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence, l’episodio dell’orecchio tagliato, così come la decisione di togliersi la vita a soli trentasette anni, con un colpo di pistola nei campi di Auvers-sur-Oise.