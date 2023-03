Al Gloria arriva un nuovo imperdibile evento: Popcore

C'è un nuovo collettivo in città, che ogni mezza stagione proporrà un evento a tema diverso da vivere - fuori dalle mura - per un giorno intero. POPCORE è un format di eventi periodici che scandiscono nuove stagioni. POPCORE è un intreccio di momenti conviviali che si sviluppano attorno a un film, a un concerto, a una performance,a un dj-set, a una birretta, a una bevanda calda, a un workshop, a una polpetta.

IL PROGETTO

Un gruppo di giovani comaschi, ma non troppo giovani e neanche troppo comaschi, provenienti da un sacco di posti diversi, con una “casa” in comune: Como. Dalla loro necessità di condividere, confrontarsi, creare momenti che possano essere un facilitatore di relazioni per sé e per gli altri è nata l’idea della collaborazione e coproduzione con Circolo Arci Xanadù per creare un luogo in cui arte, cinema, musica e semplice convivialità si possano fondere, un luogo FUORI DALLE MURA della città, un luogo spesso sottovalutato ma con tutte le potenzialità di essere un contenitore culturale.

IL FORMAT

Una serie di eventi periodici che scandiscono le stagioni e nei quali ogni luogo dello Spazio Gloria prenderà vita: workshop, mostre, market, cineforum in poltrona, street food e birre artigianali ma soprattutto festa, festa e musica. Questo è POPCORE. Il format cambierà ogni volta forma e si concentrerà su un subcultura musicale diversa, sviluppandola e creando un’esperienza unica per ogni stagione.

L’EVENTO

L’infinita possibilità di feste (mai) avvenute prende il via sabato 1 aprile allo Spazio Gloria, che per questo “debutto” si immerge negli anni ‘80 della Italo Disco esplorando il suo immaginario ed il suo suono rivoluzionario, con attività ed ospiti quali il regista del documentario"Italo Disco Legacy” Pietro Anton e il dj e ambasciatore dell'Italo Disco Tommiboy di Discostupenda. Dalle 17 in poi si potranno trovare market a tema, laboratori, attività, cibo e bevande per poi godersi il viaggio nel fantastico mondo della Italo Disco Anni Ottanta. Cosa ha reso così speciale questa musica sino ai giorni nostri? Lo spiega nel suo documentario “Italo Disco Legacy” il regista Pietro Anton, che al termine della proiezione dialogherà con il giornalista Alessio Brunialti. Italiano e Berlino based, dal gennaio 2018 Anton fa appassionare persone al genere proiettando il suo film in giro per il mondo tra Europa, Usa, Messico, Russia e Australia.

A partire dalle 21.30 spazio alla musica con la live band Better Call Savnko: un po' da Londra un po' da Como, suoneranno in anteprima il loro primo disco dai suoni freschi, danzerecci, degna eredità del suono italo disco; a seguire Disco Mangioni, un DJ duo comasco a cui spetterà un’accurata e gustosa selezione di vinili per far ballare a suon di vibrazioni analogiche.

Dalle 23.30 ad animare la serata sarà Tommiboy - dj e collezionista di dischi, quintessenza della riviera romagnola (aka la patria natia dell’Italo Disco) - con Disco Stupenda, il format che riporta in pista capolavori e gemme rare tutte italiane, tutte da ballare.

Chiusura di serata all’1:30 ad opera di POPCORE Soundsystem, un’esplosione di dischi (mai) messi a caso. Durante l’evento sarà prevista anche la partecipazione di alcuni partner: le ragazze di SFM - società che crea e partecipa ad eventi - faranno splendere il pubblico con trucchi neon e brillantini presso la loro postazione; la rete di associazioni del progetto Sinergie porterà invece allo Spazio Gloria la sua idea cardine, unire in una grande opera condivisa l’espressione di tutti.

Programma

17:00 Apertura cancelli - Market vintage a tema in area esterna - Food & beverage per tutta la durata dell’evento

17:30 Proiezione del documentario Italo Disco Legacy di Pietro Anton. A seguire talk con la presenza del regista e del giornalista Alessio Brunialti.

21.00 - Trucco a cura di SFM - attività della rete di Associazioni Sinergie

21:30 Better Call Savnko

22:00 Disco Mangioni

23:30 Tommiboy 1:30

POPCORE Soundsystem

Dove

Spazio Gloria - via Varesina 72 - Como

Prevendite su www.spaziogloria/biglietteria

Sponsor Circolo Arci Xanadù, Ostello Bello, MyNina, 3SXTY