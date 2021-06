Pièces Courtes, danzando ai piedi del lago di Como: il magico debutto del Festival a Villa Olmo

Ad inaugurare la rassegna estiva 30 giugno sarà la XIV edizione del Festival Como Città della Musica con un balletto, Pièces Courtes, prima assoluta in Italia, a cura del Béjart Ballet di Losanna. Lo spettacolo è strutturato in cinque quadri, con le coreografie di Maurice Béjart e le musiche di Verdi, Bach, Brel e Chopin.

Dalla sua creazione nel 1987 il Béjart Ballet Lausanne è un punto di riferimento nel mondo della danza. Designato successore da Maurice Béjart, Gil Roman dirige la compagnia e preserva l’eccellenza artistica dalla scomparsa di Béjart nel 2007.

L’intento di Maurice Béjart, ritenuto un innovatore del balletto, è sempre stato quello di aprire il mondo della danza ad un pubblico vasto. Con questo stesso spirito, Gil Roman e i suoi 39 danzatori si esibiscono in tutto il mondo in occasione di grandi eventi o di gala più intimi a scopo di beneficienza, riuscendo ad ottenere sempre il tutto esaurito anche in Teatri di grande capienza come la NHK Hall di Tokyo, o la Sala Del Palazzo del Cremlino di Mosca.

Dal 2007, Gil Roman porta avanti il suo lavoro di ricerca e di creazione sviluppando il repertorio della compagnia, il cui fulcro è rappresentato dall’opera di Maurice Béjart.

La compagnia, fedele alla sua vocazione, mantiene viva l’opera di Maurice Béjart rimanendo un luogo di creazione.