Picnic sotto le stelle: le magnifiche notti all'ecoplanetario del Parco Pineta

È arrivata l’estate e con essa anche i "P". A partire da sabato 1 lugli la Cooperativa Astronatura propone 7 imperdibili appuntamenti per godersi un rilassante picnic al tramonto nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile. Le serate, che si svolgeranno all'ecoplanetario del Centro Didattico Scientifico condurranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle costellazioni, delle missioni spaziali e di molto altro e si concluderanno con l’osservazione del cielo attraverso i telescopi. Anche nelle serate in cui le condizioni meteo non saranno ottimali per l’osservazione astronomica sarà comunque possibile esplorare lo spazio e vedere le stelle grazie all’ecoplanetario. Meglio avere con sé un telo per sdraiarsi nel prato, un cestino da picnic colmo di manicaretti e un antizanzare per godersi la serata in tranquillità. Appuntamento speciale del 2023, il “Tanabata Festival” di venerdì 7 luglio. E' iniziativa a partecipazione gratuita in occasione della quale il pubblico potrà godere delle esibizioni artistiche frutto del lavoro dei partecipanti al congresso della Transcontinental Educator Artist Collective for Humanity – Teach che sbarca in Italia per una full immersion di 3 giorni (5, 6 e 7 luglio) tra Arts Integration e metodo Steam (https://fb.me/e/4E4E6yrzI).

Gli appuntamenti

Ad attendere il pubblico ci sarà l’immancabile appuntamento con le stelle cadenti di San Lorenzo, in occasione delle quali l’atmosfera sarà opportunamente creata dalle performance artistiche della HarpBeat Orchestra (10 e 12 agosto) e dal pianoforte di Silvano Spleen (11 agosto). Programma dei Picnic sotto le stelle:

- 1 luglio - Picnic (scientifico) sotto le stelle “Miti e leggende del cielo”.

- 7 luglio - Picnic (artistico) sotto le stelle “Tanabata Festival” (evento gratuito).

- 28 luglio - Picnic (scientifico) sotto le stelle “Cronache del ghiaccio e del fuoco - storie di comete, asteroidi e dinosauri”.

- 10 agosto - Picnic sotto le stelle cadenti ... con musica celtica

- 11 agosto - Picnic sotto le stelle cadenti ... con pianoforte

- 12 agosto - Picnic sotto le stelle cadenti ... con musica celtica

- 26 agosto - Picnic (scientifico) sotto le stelle “Miti e leggende del cielo sotto i nostri piedi”

Prezzi e prenotazioni

Quota di partecipazione individuale: 15 euro (minori di 14 anni 10 euro, partecipazione gratuita per minori di 4 anni). Prenotazione obbligatoria online. Modalità di prenotazione: 1. clicca sul link per raggiungere la sezione dedicata sul sito www.centrodidatticoscientifico.it/eventi. 2. Segui le istruzioni e concludi la tua prenotazione. La transazione sarà sospesa fino alla conferma dello svolgimento dell'evento. In caso di annullamento (es. pioggia) la quota sarà sbloccata secondo modalità e tempistiche di Paypal. La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.