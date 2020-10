La luce del Razionalismo riaccende Como

Il concorso fotografico nazionale a cadenza annuale PHOTOMAARC, è promosso dall'associazione MadeinMaarc e ideato e coordinato da Lorenza Ceruti e Ebe Gianotti. L'iniziativa vuole porre l’attenzione sullo straordinario e complesso patrimonio architettonico italiano appartenente al periodo che va dalla seconda metà degli anni '20 alla soglia della seconda guerra mondiale, opere che hanno lasciato un'impronta profonda nel tessuto urbano delle nostre città sia dal punto di vista urbanistico che architettonico.

PHOTOMAARC, con la ricognizione fotografica proposta, vuole evidenziare le variegate correnti architettoniche che tra le due Guerre espressero opere di grande qualità, pur nella diversità dei presupposti, quindi l'interesse è rivolto non solo ad architetture razionaliste in senso stretto, ma anche a quegli edifici che si rifanno a una semplificazione delle forme di tipo protorazionalista, a quelli di impronta classicista o pesantemente monumentalista.

L'iniziativa ha tre obiettivi: contribuire a liberare questo patrimonio da letture ancora con- notate da considerazioni politico-ideologiche, valutandolo in termini di qualità architettonica e di adeguatezza della risposta alle richieste di ammodernamento della società con nuove tipologie edilizie; favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza di un periodo ormai ampiamente storicizzato, ma di cui non si coglie ancora pienamente l'importanza; coinvol- gere nell'indagine, attraverso il mezzo popolare della fotografia, non solo specialisti, ma chiunque guardi con occhi interessati gli esiti dello sviluppo urbanistico e architettonico che le città hanno conosciuto nella prima metà del '900 e voglia condividere la propria per- sonale lettura fotografica degli edifici proposti dal concorso.

L'esito del concorso, con la premiazione dei vincitori, si accompagnerà a una tavola rotonda di ap- profondimento più accademico, allo scopo di individuare in termini più puntuali i confini delle varie correnti architettoniche ed esprimere una definizione adeguata delle correnti stesse e di divulgare una conoscenza più precisa e meno superficiale dell'architettura tra le due guerre.

Il focus di PHOTOMAARC, “1925/1945 Edifici pubblici in Italia: razionalismi, classi- cismi e monumentalismi”, quest'anno è puntato sugli edifici pubblici, soprattutto quelli legati alla pubblica amministrazione, quali palazzi di giustizia, uffici postali, sedi assicurative, stazioni, al- l'interno dei quali sono stati scelti 239 edifici in 82 città, così da coprire tutte le regioni italiane.

Il concorso ha visto la partecipazione di 87 fotografi con 329 fotografie. La Giuria, composta da Lo- renzo Degli Esposti (presidente), Roberto Borghi, Aldo Castellano, Marco Introini, Maurizio Mon- tagna, Luca Massari e Giovanna Saladanna, ha attribuito tre premi (1°Lucio Beltrami, 2° Renato De Santis, 3° Lucia Lungarella) e ha deciso di assegnare quattro menzioni (Stefano Barattini, Nicola Cavallera, Davide Cossu, Lorenzo Linthout) e cinque segnalazioni (Matteo Benedetti, Carola Gatta, Fabio Maggi, Marco Menghi, Maria Teresa Pascuzzi).

PROGRAMMA PREMIAZIONE

Palazzo Albricci Peregrini Lario Hotels

9 ottobre 2020 | h. 18.45 | sagrato della Casa del fascio

• saluti istituzionali, parteciperà Livia Cioffi, assessore alla Cultura del Comune di Como

• partecipazione straordinaria di Chiara Zanisi al violino in “à Violino Solo per Photomaarc 2020”

• proiezione sulla facciata dell'edificio di una selezione delle migliori fotoche hanno partecipato al concorso

relatore: Roberto Borghi, critico d'arte

10 ottobre 2020| h. 9.00/13.00| Novocomum, sede Ordine Architetti PPC Como

in collaborazione con:

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como

• saluti istituzionali

• premiazione dei vincitori

• tavola rotonda sul tema proposto dalla prima edizione del concorso

relatori i componenti della Giuria: Lorenzo Degli Esposti (architetto, presidente della Giuria),

Aldo Castellano (architetto, storico dell'architettura), Marco Introini (architetto e fotografo), Maurizio Montagna (fotografo), Luca Massari (fotografo), Giovanna Saladanna (architetto e grafica)

e Sandro Scarrocchia (architetto, Politecnico di Milano)

per gli iscritti OAPPC n. 4 cfp, iscrizione piattaforma im@teria

10 ottobre 2020 | h. 14.30/17.00 | visite guidate a edifici della Città

in collaborazione con:

NodoLibri

Accademia di Belle Arti “ Aldo Galli”

• Tempio Voltiano e Mercato coperto (a cura di Fabio Cani/NodoLibri)

• al Tempio Voltiano Mostra Virtuale “Volta Unseen” (a cura di Francesco Pusterla/Accademia Aldo Galli)

• ex ULI ora ATS (a cura di Duccio Prassoli/Agorà Magazine)