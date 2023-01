perCorsi 2023, al via il primo ciclo 2023 di corsi infrasettimanali all’Hub del Grumello

Appena affacciatosi il 2023, riprende con entusiasmo l’attività dell’Associazione Villa del Grumello dedicata ai bambini, ai ragazzi e agli adulti: un inizio d’anno all’insegna del benessere e della creatività. Protagonista la rinnovata Portineria del Grumello, luogo di incontro e di intrecci creativi: l’Hub del Grumello inaugura la stagione con i perCorsi infrasettimanali pomeridiani di teatro per i bambini e per gli adolescenti, curati dall’attrice e regista Cristina Quadrio e con le attività olistiche per il benessere psico fisico dedicate agli adulti (dai 16 anni) con il Corso di Hatha yoga aperto ad esperti e neofiti con l’insegnante Giorgia Grisoni. Le attività si svolgeranno nell’edificio storico appena recuperato, che dà accesso al compendio del Grumello e, quando possibile già dai primi mesi, con momenti anche nel parco storico naturalistico.

perCorsi 2023

Yoga d'inverno

tutti i martedì dal 17 gennaio al 28 febbraio

dalle 17 alle 18,15 e dalle 18 alle 19,15

corso di Hatha-Yoga aperto a tutti (dai 16 anni) con l’insegnante Giorgia Grisoni e team

Percorsi teatrali

tutti i lunedì dal 16 gennaio al 27 febbraio

a cura di Cristina Quadrio e team

dalle 17.00 alle 18.30

Teatro sul prato

Laboratorio teatrale per bambini dai 7 ai 12 anni

dalle 18.30 alle 20

Oltre l’albero: Teatro nel Parco

laboratorio teatrale per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni

Hub del Grumello

perCorsi creativi

Teatro d’inverno

a cura di Cristina Quadrio

Tutti i lunedì dal 16 gennaio al 27 febbraio

Quota di partecipazione: 110 euro - 7 lezioni

Il corso proseguirà poi sino a fine maggio con il IV modulo

dalle 17.00 alle 18.30

laboratorio teatrale per bambini dai 7 agli 12 anni

Teatrosulprato

Tutti in scena sul palcoscenico del Parco del Grumello!

In ogni incontro ci si dedicherà al meraviglioso gioco del teatro: esercizi individuali e di gruppo, animazioni, narrazioni ed improvvisazioni per imparare a conoscere se stessi e gli altri, migliorare la propria capacità comunicativa e di ascolto, stimolare la creatività divertendosi e sperimentando molteplici forme e modalità di espressione.

“L’erbario delle fate” sarà lo splendido libro a cui ci si ispirerà durante il percorso. E al termine, tutti in scena sul prato!

dalle 18.30 alle 20

laboratorio teatrale per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni

Oltre l’albero: Teatro nel Parco

Un laboratorio teatrale ed espressivo finalizzato a favorire la conoscenza di sé, dei propri pensieri e delle proprie emozioni, a migliorare la capacità di ascolto, empatia, attenzione verso l’altro e l’ambiente.

L’obiettivo principale è liberare risorse, capacità, desiderio di esprimersi e conoscere se stessi e gli altri. Attraverso sperimentazioni dei diversi linguaggi e delle differenti grammatiche teatrali, i ragazzi vivranno l’occasione di cimentarsi in un percorso di crescita, di comunicazione e di relazione straordinari, in un clima accogliente, collaborativo e sereno. Prendendo spunto da alcuni testi e albi illustrati,

i partecipanti avranno la possibilità di approcciarsi alle molteplici tecniche del linguaggio teatrale e di mettere in scena, a conclusione del percorso, un momento conclusivo di presentazione di quanto creato assieme.

Percorsi benessere

Yoga d’inverno

Da martedì 17 Gennaio a martedì 28 febbraio 2023

(I modulo) ore 17-18,15 e 18-19,15

Corso di Hatha-yoga aperto a tutti con l’insegnante Giorgia Grisoni.

Il lavoro corporeo (asana), sostenuto dalla corretta impostazione del respiro, sarà mirato ad ottenere una migliore flessibilità corporea, allontanando piccoli fastidi e tensioni, consentendo così all’energia di fluire attraverso il corpo.

L’approccio fortemente introspettivo porterà ad osservare, conoscere e comprendere al meglio la parte più profonda di ciascuno e le potenzialità

inespresse. Un percorso graduale di scoperta e di crescita personale adatto a tutti, che trarrà ispirazione dalle bellezze storiche e botaniche del luogo.

Informazioni e iscrizioni parco@villadelgrumello.it

Quota di partecipazione: I modulo 7 lezioni, euro 105

Giorgia Grisoni

Da sempre amante dello yoga, si dedica assiduamente alla pratica e allo studio divenendo istruttrice e perfezionando poi la propria formazione prendendo parte al master “Oltre la cura” creato per praticare lo yoga come strumento di sostegno nelle patologie di stress, ansia e depressione. Nella ricerca di sempre nuovi stimoli e insegnamenti, si sta ora formando in Hatha yoga e Yoga posturale.

La filosofia delle sue lezioni si basa sulla Baghavad Gita, uno dei maggiori testi di riferimento per lo yoga e l’induismo.