Alla scoperta di Nesso e della storia "nascosta" del lago: tornano le Passeggiate creative

Tornano le belle iniziative culturali dell'associazione Sentiero dei Sogni. Per domenica 29 agosto è in programma "Nesso 1821. Passeggiata ai margini del Grand Tour", seconda iniziativa del nascente Parco Letterario "Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze umane", progetto di cui Sentiero dei Sogni è capofila assieme a Fondazione Alessandro Volta nell'ambito del "Pic - Un tesoro di territorio" sostenuto da Regione Lombardia e Camera di Commercio Como-Lecco.

L'evento prende spunto da un libro uscito nel 1821, "Viaggio al lago di Como" di Davide Bertolotti. Durante il percorso, condotto da Pietro Berra, giornalista e poeta, si toccheranno luoghi iconici di Nesso come l'orrido, i resti del castello e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che nel XII secolo era sede vescovile. Verranno aperti per l'occasione anche due panoramici giardini privati che saranno sede di letture tratte da "Viaggio Pittorico e Storico ai tre laghi Maggiore, di Lugano e Como" (1816) di Frederich e Caroline Lose, "Il Falco della Rupe o la guerra di Musso" (1829) di Giambattista Bazzoni e "Cronaca della guerra tra Como e Milano" (1127) di Anonimo Cumano. Non mancheranno riferimenti a Nesso nella storia dell'arte e del cinema, che hanno portato il borgo a essere protagonista dei libri "I Iaghi delle stelle" e "Como un quadro" curati da Pietro Berra.

Verrà data voce anche ad autori di tutto il mondo che oggi scrivono di Como con un rinnovato spirito da grandturisti, molti dei quali raccolti da Laura Garavaglia, presidente della Casa della Poesia di Como, nell'antologia "In un lago infinite promesse".

Garavaglia sarà ospite della passeggiata assieme a Gigliola Foglia, che ha curato una riscrittura con linguaggio contemporaneo del "Falco della Rupe".

A dare il benvenuto ai partecipanti all'imbarcadero, dove è previsto il ritrovo alle ore 10, ci sarà Cristiana Gambotti, assessore alla Cultura del Comune di Nesso che ha promosso la passeggiata creativa.

Per info e iscrizioni: https://nesso1821.eventbrite.it. I posti sono esauriti ma è possibile inserirsi in lista d'attesa ed essere ripescati in caso di rinunce.

Il calendario di settembre

- sabato 4 settembre, ore 10-11.30, Sul filo di seta. Percorso poetico-fotografico al Museo della Seta di Como. Info e iscrizioni qui: https://passeggiatecreative.it/index.php/stec_event/sul-filo-di-seta-percorso-poetico-fotografico/

- sabato 4 settembre, ore 14-30-17.30, Alessandro Volta e la natura maestra, passeggiata a Camnago Volta. Info e iscrizioni qui: https://voltaelanatura.eventbrite.it

- domenica 5 settembre, ore 9.50-13, Bellagio in uno scatto. Passeggiata all'origine della fotografia. Info e iscrizioni qui: https://passeggiatecreative.it/index.php/stec_event/passeggiata-allorigine-della-fotografia/

- domenica 12 settembre, ore 9.30-12.30, Brunate località San Maurizio, Storie sommerse. Da Volta alla Resistenza. Info e iscrizioni qui: https://passeggiatecreative.it/index.php/stec_event/storie-sommerse-da-volta-alla-resistenza/

- sabato 18 settembre, ore 10-11.30, piazza Verdi, Como, Le Sale del Ridotto: un tesoro Sociale. Info e iscrizioni qui: https://ridottosociale.eventbrite.it