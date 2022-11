Passeggiate creative e incontri sul lago di Como, il programma di dicembre

Il Sentiero dei Sogni, anche nel mese di diceembre. vi aspetta con un ricco programma di passeggiate e incontri. Qui sotto quelli già online, cui potete iscrivervi.

Poesia che mi vesti

Giovedì 8 dicembre, ore 14.30, Spazio Natta (Como, via Natta 18), "Poesia che mi vesti" nell'ambito dell'edizione invernale della Fiera del Libro. Presenteremo le nostre PoeT-shirt e siete tutti invitati a partecipare anche attivamente, se vi fa piacere, ovvero portando una poesia da leggere.

Più info



Ti dirò come sorse il sole. Sulle tracce di Emily Dickinson

Sabato 10 dicembre, ore 9.45, nel Parco della Valle del Cosia tra Tavernerio e Camnago Volta (Como).

Più info



Bellagio, località Pescallo, passeggiata "coast to coast"

Domenica 11 dicembre, ore 14.15, Bellagio, località Pescallo, passeggiata "coast to coast", seguendo il sole che ha fatto innamorare del lago di Como tanti autori del Grand Tour, di cui leggeremo le testimonianze. Info e iscrizioni gratuite qui:

Più info



Camminleggendo e fotografando - serata prenatalizia in Sala Bianca

Martedì 13 dicembre alle 20.30 si rinnoverà l'ormai tradizionale appuntamento nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como. Premieremo i vincitori della quinta edizione del concorso fotografico Wiki Loves Lake Como, presenteremo i programmi del prossimo anno e ci scambieremo gli auguri con un momento di rinfresco finale.

Più info

In tutte le occasioni chi vorrà potrà sottoscrivere la tessera associativa per il 2023 e ritirare il calendario "Un lago d'arte" in omaggio e/o potrà acquistare i nostri libri, magliette e calendari come regali di Natale. Ai due incontri stanziali porteremo tutto, per chi volesse qualcosa in occasione delle passeggiate chiediamo la cortesia di comunicarcelo prima via mail.

La prima presentazione del romanzo storico di Pietro Berra, "Il contrabbandiere di libri", dedicato a Luigi Dottesio sulle cui orme avete più volte camminato, si terrà domenica 18 dicembre ore 11 a Capolago (frazione di Mendrisio in Canton Ticino) nell'edificio seicentesco che ospitò la Tipografia Elvetica e che oggi è sede della Casa d'arte Miler (in piazza Duttweiler). Questa è organizzata dall'editore ed è a ingresso libero senza prenotazione.