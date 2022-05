Passeggiate Creative sul lago di Como

Vi ricordiamo l'appuntamento di giovedì 26 maggio: alle 19.30 Pietro Berra e Claudia Cantaluppi racconteranno il lago di Como e la Lombardia visitati e descritti nei loro libri da Percy e Mary Shelley alla Casa della Poesia di Milano (Palazzo Formentini in via Formentini 10), dove presenteremo il libro "A zonzo sul lago di Como" di Mary Shelley (edizioni Sentiero dei Sogni) dialogando con un grande poeta e anglista come Tomaso Kemeny. Info qui. E questo invece il link diretto per le iscrizioni gratuite.

Passeggiate Creative a Giugno

- "Amore in Liberty. L'ultimo idillio di Pencho Slavejkov e Mara Belcheva", sabato 11 giugno ore 14 a Brunate. Info e iscrizioni qui.

- Sbarco degli Argonauti all'orrido di Nesso, domenica 19 giugno ore 10.15, info e iscrizioni qui:

- "Acque sublimi. A Lezzeno sulle orme di artisti, poeti e patrioti", domenica 26 giugno, ore 14 30. Info e iscrizioni qui.