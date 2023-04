Pasquetta nelle ville del Fai sul lago di Como e di Lugano

In occasione del Lunedì di Pasquetta, alle ore 10.30 si potrà partecipare a una visita speciale – su prenotazione - proposta a Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), dal titolo Ti racconto il giardino. Al centro della narrazione ci sarà lo stupefacente giardino della dimora del FAI - una delle più affascinanti del Lago di Como - riportato da Guido Monzino all'originario splendore alla metà degli anni Settanta grazie alla collaborazione con il paesaggista Emilio Trabella (1948-2019). La visita, a cura della Cooperativa Il Gelso del Làvedo, condurrà il pubblico alla scoperta delle specie arboree e dell’arte topiaria a Balbianello: un'occasione unica per conoscere i segreti delle piante modellate ad arte del parco, come il grande leccio potato "a ombrello" dai giardinieri tree-climbers o il ficus repens che avvolge le colonne della Loggia Durini.

E ancora, l’invito del FAI è quello di trascorrere una spensierata Pasquetta con i propri cari nelle rilassanti atmosfere di Villa Fogazzaro Roi, a Oria, Valsolda (CO). Nel corso della giornata, sarà possibile partecipare a una visita guidata speciale dell'antica dimora dello scrittore Antonio Fogazzaro, che tanto amò questa villa affacciata sul Ceresio, accompagnata da letture di brani del romanzo Piccolo mondo antico. Al termine del percorso si potrà gustare un delizioso picnic nell’orto di Franco. Sarà possibile prenotare coperta e cestini per picnic.

Villa del Balbianello, Tremezzina

Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Orario: ore 10.30.

Biglietti: Intero €30; Iscritti FAI €10. Evento su prenotazione da effettuare sul sito www.villadelbalbianello.it, sezione Eventi.

Per informazioni: www.villadelbalbianello.it; Villa del Balbianello, via Guido Monzino 1 – Tremezzina tel. 0344/56110, email faibalbianello@fondoambiente.it.

Villa Fogazzaro Roi, Oria, Valsolda

Lunedì 10 aprile, l’invito del FAI è quello di trascorrere una spensierata Pasquetta con i propri cari nelle rilassanti atmosfere di Villa Fogazzaro Roi, a Oria, Valsolda (CO). Nel corso della giornata, sarà possibile partecipare a una visita guidata speciale dell'antica dimora dello scrittore Antonio Fogazzaro, che tanto amò questa villa affacciata sul Ceresio, accompagnata da letture di brani del romanzo Piccolo mondo antico. Al termine del percorso si potrà gustare un delizioso picnic nell’orto di Franco. Sarà possibile prenotare coperta e cestini per picnic.

Orario (tre turni previsti):

Visita guidata ore 10.30-Picnic 11.30; Visita guidata ore 11.30-Picnic 12.30; Visita guidata ore 12.30-Picnic 13.30.

Biglietti comprensivi di ingresso e cestino picnic: Intero €39; Iscritti FAI e Residenti in Valsolda e a Porlezza €29; Ridotto 5-18 anni e Disabili €19.

Per informazioni: www.villafogazzaroroi.it; Villa Fogazzaro Roi, via Antonio Fogazzaro 14 – Valsolda, fraz. Oria, tel. 0344/536602, email faifogazzaro@fondoambiente.it.