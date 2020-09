Parolario e Fiera del Libro tornano insieme in autunno

Parolario festeggerà dunque i suoi primi 20 anni insieme alla Fiera del Libro che di anni ne compie 68. Dopo venti edizioni e dopo aver percorso strade diverse hanno voluto riunirsi per darsi forza gli uni con gli altri. Questa edizione sarà dedicata ad Ettore Albertoni, che 20 anni fa volle fortemente la nascita di Parolario affinché affiancasse la Fiera del Libro. Gli organizzatori lo fanno per ripartire più forti, con il coraggio che li ha sempre contraddistinti e la speranza di regalare alla città qualcosa di utile (la cultura è sempre stata utile, ora ancora di più) e bello in questo difficile momento.

Si è deciso dunque di ritornare alle origini riunendo le due anime: quella culturale (Parolario) con quella commerciale (Associazione Manifestazioni Librarie organizzatore de la Fiera del Libro) anche perché entrambe hanno il medesimo obiettivo, quello di promuovere e incentivare la diffusione della cultura a tutto tondo, della cultura libraria, del libro e della lettura. Tutto questo con il supporto del Comune di Como che ha concesso l’uso gratuito della Villa Olmo.

Il tema della manifestazione sarà Il Coraggio. E, come scriveva il grande Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare” così si assolveva Don Abbondio. Ora dunque, ognuno per proprie competenze, si inizierà a lavorare sul programma che verrà annunciato i prossimi mesi e che si svolgerà con modalità e tipologie differenti e miste (con la presenza degli ospiti e in streaming) e sulla organizzazione della esposizione libraria.

Contemporaneamente a Villa Olmo Parolario organizzerà come sempre delle iniziative anche a Villa Bernasconi a Cernobbio, grazie alla collaborazione con il Comune di Cernobbio.

“Non possiamo permettere a tutto quanto di terribile è successo quest'anno di cancellare la ventesima edizione di Parolario che, con modalità anche nuove, si farà con la Fiera del Libro come 20 anni fa. – Commenta Glauco Peverelli, Presidente della Associazione Culturale Parolario - Abbiamo bisogno di normalità, di incontrarci, di parlarci in una parola di vivere, non vogliamo arrenderci e la nostra manifestazione può contribuire a ciò.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Organizzare la Fiera del libro quest’anno è un atto di coraggio perché le incertezze e gli ostacoli da affrontare sono molti. - Afferma a sua volta Alessio Rimoldi, Presidente della Associazione Manifestazioni Librarie/Fiera del Libro - C’è una nuova location per la Fiera, nuove date e nuova disposizione del percorso di vendita. Uno stravolgimento complesso, totale e inedito ideato in pochissimo tempo. Un vero atto di coraggio unito a un urlo di speranza con l’obiettivo di trasmetterli alla città in un clima di festa. Noi ci siamo, il mondo librario ed editoriale comasco c’è, e siamo onorati di essere affiancati e sostenuti da una realtà altrettanto coraggiosa e amica come è Parolario".