Parolario 2021, tutti gli ospiti del weekend (obbligatorio green pass e prenotazione)

Un abbraccio vale più di mille parole: dalla letteratura latina classica in poi, l’abbraccio è stato protagonista di brani e momenti letterari indimenticabili. Dopo la necessaria distanza che ci è stata imposta da oltre un anno a questa parte, Parolario – insieme ai suoi ospiti scrittori, filosofi, poeti, studiosi - vuole tornare a scoprire l’importanza e l’unicità di questo gesto semplice e primordiale. L’abbraccio inteso non solo dal punto di vista fisico, ma nel senso più ampio di vicinanza, comunione, commistione, vicinanza tra le diversità.

Il festival si svolgerà dal 10 al 19 settembre prevalentemente nei due luoghi che sono l’inizio e la fine del Chilometro della Conoscenza: Villa Olmo, edificio neoclassico con il parco affacciato direttamente su lago di Como, e Villa Bernasconi, gioiello Liberty di Cernobbio con un giardino ricco di vegetazione e di molte specie di ortensie. Con appuntamenti anche al Liceo Alessandro Volta di Como, a Villa del Grumello e allo Yacht Club di Como.

Il programma del weekend

Venerdì 10 settembre

Inaugurazione Parolario e Fiera del Libro 2021

ORE 17:00 - VILLA OLMO

Inaugurazione mostra "I classici a fumetti. Pensieri a colori dal carcere”

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE BOTTEGA VOLANTE.

ORE 18:30 - VILLA OLMO

Fabio Genovesi "Il calamaro gigante"

DIALOGA CON MARCO GATTI.

ORE 18:30 - VILLA OLMO

Jacopo Veneziani "Simmetrie. Osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi"

DIALOGA CON ALESSIO BRUNIALTI. IN COLLABORAZIONE CON TESSABIT.

2021 - ORE 21:00 - VILLA OLMO

CINEMA: Omaggio a Alida Valli: "Piccolo mondo antico" di Mario Soldati (1941, b/n, 106')

IN COLLABORAZIONE CON BPER BANCA.

ORE 22:30 - VILLA OLMO

Sabato 11 settembre

Carolina Capria e Mariella Martucci "Femmina non è una parolaccia"

DIALOGANO CON ALESSIA ROVERSI. IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SI SVOLGERÀ PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CERNOBBIO CAPOLUOGO (VIA REGINA 15).

ORE 11:00 - VILLA BERNASCONI

Giampiero Neri e Alessandro Rivali "Le terre dei poeti. Genova, Milano, la Brianza e l'infinito"

DIALOGANO CON PIET11 SETTEMBRE 2021 -RO BERRA.

ORE 11:30 - VILLA OLMO

Pietro Testori "Fiori di strada"

DIALOGA CON ALESSANDRO CIACCIO.

ORE 17:00 - VILLA OLMO

Mario di Salvo "Il bigino del cuore"

DIALOGA CON GIOVANNI FERRARI. IN COLLABORAZIONE CON COMOCUORE.

ORE 18:00 - VILLA BERNASCONI

Andrea Fazioli e Yari Bernasconi "A Zurigo, sulla luna. Dodici mesi in Paradeplatz e altre storie"

IN COLLABORAZIONE CON PIAZZAPAROLA.

ORE 18:30 - VILLA OLMO

Pif-Pierfrancesco Diliberto e Marco Lillo "Io posso. Due donne sole contro la mafia"

DIALOGANO CON ALESSIO BRUNIALTI E DAVIDE CANTONI. IN COLLABORAZIONE CON BPER BANCA.

ORE 21:00 - VILLA OLMO

Domencia 12 settembre

Alessandra Ballerini "Genitori funamboli. Yoga e Mindfulness per scoprire un nuovo modo di relazionarsi con i propri figli"

INCONTRO PER GENITORI ACCOMPAGNATI DA BAMBINI TRA I 5 E GLI 11 ANNI. IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SI SVOLGERÀ PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CERNOBBIO, VIA PRIVATA BERNASCONI 7, DIETRO LA VILLA.

ORE 09:45 - VILLA BERNASCONI

Giorgio Cosmacini "Il medico e il prete"

DIALOGA CON MARIO COLOMBO.

ORE 11:00 - VILLA BERNASCONI

Staffetta di libri tra le little free libraries lungo la Lake Como Poetry Way: arrivo dei runner e scambio di libri.

UN EVENTO DI ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLO E ATHLETIC TEAM LARIO ATL. IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SENTIERO DEI SOGNI

ORE 11:15 - VILLA DEL GRUMELLO

Marina Marazza "La moglie di Dante"

DIALOGA CON ELENA ORNAGHI.

ORE 11:30 - VILLA OLMO

Monica Molteni "Sulle tracce di Teresa. Incursione nella vita di Teresa Ciceri in bilico tra letteratura e cucina"

DIALOGA CON MARCO GUGGIARI.

ORE 17:00 - VILLA OLMO

Concerto: Maurizio Mastrini, pianoforte

IN COLLABORAZIONE CON LAKE COMO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL.

ORE 17:30 - VILLA BERNASCONI

Annibale Salsa "Un'estate in alpeggio"

DIALOGA CON GLAUCO PEVERELLI.

ORE 17:30 - VILLA DEL GRUMELLO

"Il nuovo Rodari verrà da Pechino?"

CON SARA WANG, MA DAISHU, YI YANG E CHEN JIANG-HONG. DIALOGHERANNO CON CARLA COLMEGNA E SEVERINO COLOMBO. IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE CARACOL E CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL CHILDREN'S BOOK FAIR.

ORE 18:30 - VILLA OLMO

Annarita Briganti "Coco Chanel. Una donna del nostro tempo"

DIALOGA CON LUISA CIUNI.

ORE 20:30 - VILLA BERNASCONI

Maurizio Maggiani "L'eterna gioventù"

DIALOGA CON SARA CERRATO.

ORE 21:00 - VILLA OLMO

CINEMA: Treno di parole. Viaggio nella poesia di Raffaello Baldini (2018) diretto da Silvio Soldini

DURATA 58 MINUTI. SARANNO PRESENTI SILVIO SOLDINI, GIGIO ALBERTI, MARINA BIONDI, LUCIA VASINI E LUCA ROSSI. IN COLLABORAZIONE CON TVM CINEMA&MULTIMEDIA.

