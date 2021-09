Libri di corsa al parco di Villa del Grumello, una domenica tutta d'un fiato

Associazione Villa del Grumello e Athletic Team Lario sono lieti di presentarvi la IV edizione della manifestazione Libri di Corsa, in programma domenica 12 settembre nel Parco della Villa del Grumello, lungo il Chilometro della Conoscenza e la Lake Como Poetry Way, paesaggi e percorsi culturali da attraversare.

La suggestione dantesca “Gia’ m’avean trasportato i lenti passi dentro a la selva antica”, che guida l’edizione 2021, rimanda alla sensibilità condivisa con cui nasce l’iniziativa: l’amore per la bellezza dei paesaggi del nostro lago e la scelta di una pratica lenta e rispettosa dell’ambiente e dell’altro, attraverso luoghi ed esperienze, occasione di conoscenza, trasformazione, stupore.

Le iniziative proposte intrecciano sguardi diversi e sensibilità affini, in mescole creative tra sport, letteratura, storia, paesaggio, natura, arte, teatro e narrazioni esemplari: staffetta e scambio di libri sono l’anima dell’evento; laboratori creativi, spettacoli teatrali, racconti letterari e di vita arricchiscono i contenuti condivisi.

Nel viaggio sono coinvolti tanti soggetti, a partire dall’Associazione Sentiero dei Sogni, ideatrice della Lake Como Poetry Way, che con Pietro Berra esplorerà ancora la figura di Ugo Foscolo e i suoi legami, col Grumello e non solo, nel pomeriggio alle ore 16, al busto del Foscolo.

I Comuni di Como, Brunate, Cernobbio (e Villa Bernasconi), Maslianico patrocinano l’evento, che con la corsa coinvolge le loro realtà. Associazione La Stecca, Società Palchettisti TSC, Ex allievi scuole Marmori di Cernobbio e Giardino della Valle partecipano con entusiasmo alla staffetta di libri dalle piccole librerie libere (little free library), che gestiscono lungo la LCPW.

La corsa, patrocinata da Coni Como e Panathlon International Club Como, non aperta al pubblico, vedrà quest’anno oltre ai runnr di Athletic Team Lario anche la graditissima partecipazione dei ragazzini della sezione di atletica della A.G. Comense e della Prima Media sezione sportiva delle scuole medie Ugo Foscolo di Como.

Al Grumello il pubblico dei bambini potrà partecipare alle ore 10 al laboratorio creativo con Cristina Quadrio per dar vita ad un teatrino pop up, un libro speciale creato tessendo parole e alberi magici.

Alle 11,30 grandi e bambini dai 7 anni potranno assistere allo spettacolo teatrale - anticipato alle 11,10 dallo scambio di libri raccolti nel 2020 - Gli Invincibili del teatro La Pulce di Bergamo, con Enzo Valeri Peruta e musica dal vivo di Pierangelo Frugnoli. Un racconto di sportivi che hanno vinto senza arrivare primi, protagonisti di gesti e storie che hanno trasceso la vita sportiva e lasciato un segno.

Nel pomeriggio alle 16 l’incontro già citato con Pietro Berra, mentre alle 17,30, nell’ambito di Parolario, manifestazione nella quale quest’anno Libri di Corsa è inserita, la presentazione del libro di Annibale Salsa “Un’estate in alpeggio”, che sposa appieno i temi della giornata.

Accanto agli eventi, le iniziative social #abbracciaunalberodelGrumello e #Ugounodinoi.

Attivo tutta la giornata il Ristoro del Grumello, curato da La Breva E20+1, con un viaggio nei prodotti del territorio.

Tutti gli eventi si svolgono nel rispetto delle prescrizioni in tema di contenimento della pandemia.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria: www.villadelgrumello.it

E verso sera il viaggio continua…

Domenica 12 settembre

Libri di corsa 2021

Gia’ m’avean trasportato i lenti passi dentro a la selva antica

(Purgatorio, XXVIII, 22-23)

Parco della Villa del Grumello, Chilometro della Conoscenza, Lake Como Poetry Way

Un evento di Associazione Villa del Grumello e Athletic Team Lario ATL

PROGRAMMA

Iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria



STAFFETTA DI LIBRI

tra le little free library lungo la Lake Como Poetry Way LCPW

in collaborazione con Associazione Sentiero dei Sogni

A passi lenti di corsa con gli atleti di Athletic Team Lario, AG Comense, Scuola Media Ugo Foscolo (ind. sportivo) Como

Con l’adesione di: Comune di Como, Comune di Brunate, Comune di Cernobbio- Villa Bernasconi, Comune di Maslianico, Giardino della Valle, Associazione La Stecca, Società Palchettisti Teatro Sociale Como, Associazione ex Allievi scuole medie Marmori Cernobbio

Con il patrocinio del Coni Como, Panathlon International Club Como, Comuni di Como, Brunate, Cernobbio e Maslianico

ore 8.15-11.15



STAFFETTA LIBRI CRONOPROGRAMMA

(non è prevista la partecipazione del pubblico alla corsa)

GRUMELLO - BRUNATE A/R (runner d’altura)

ore 8,25 Villa Sucota

ore 8,30 Villa del Grumello

ore 9,30 Brunate San Maurizio

ore 9,40 Brunate Biblioteca

ore 10,05 Como Garzola Sentiero Alda Merini

ore 10.25 Como Giardino Maggiolini (p.zza Verdi)

ore 10.45 Como Giardino Delle rose

ore 11.05 Como Ritrovo al Ponte del KM_C - Villa Olmo

ore 11.10 Como Villa del Grumello - scambio dei libri col pubblico

GRUMELLO - CERNOBBIO A/R (runner di collina/pianura)

ore 8,25 Villa Sucota

ore 8,30 Villa del Grumello

ore 8,50 Como, Piazzetta Baratelli

ore 9,30 Maslianico Roggiana

ore 9,50 Cernobbio Piazza Santo Stefano,

ore 10,10 Cernobbio Giardino della Valle

ore 10,30 Cernobbio Riva

ore 10,40 Cernobbio Villa Bernasconi

ore 11,05 Como Ritrovo al Ponte del KM_C - Villa Olmo

ore 11,10 Como, Villa del Grumello - scambio dei libri col pubblico

LCPW un percorso paesaggistico, letterario, lento, tra lago e monti, ideato da associazione Sentiero dei Sogni.



Il pubblico potrà salutare i runner in ciascuna postazione del bookcrossing lungo il percorso della Lake Como Poetry Way e partecipare alle iniziative previste nel Parco di Villa del Grumello alle ore 10.00, 11.10, 11.30, 16.00, 17.30.

TEATRINI D'ALBERI POP UP

ore 10 Serra del Grumello

Laboratori creativo

A cura di Cristina Quadrio, Gruppo Fata Morgana

Per bambini, di tutte le età

Con carta, forbici, colori e immaginazione costruiremo dei veri e propri teatrini naturali. Palcoscenico e fondale sarà il paesaggio che ci circonda, protagonisti in scena alberi magici e cespugli parlanti. Ogni partecipante, con la tecnica del pop up, creerà una diversa scena con il suo personaggio per realizzare un libro inedito e specialissimo, tessendo trame di parole. Il libro, nato a passo di bambino, sarà raccontato collettivamente dai giovani autori.

ARRIVO DEI RUNNER | SCAMBIO LIBRO

ore 11.10 al grande cedro

Iniziativa riservata ai partecipanti allo spettacolo teatrale con prenotazione obbligatoria

Tutti saranno invitati a scambiare libri dando vita ad una sorta di grande abbraccio collettivo.



SPETTACOLO TEATRALE GLI INVINCIBILI

ore 11.30 al grande cedro

A cura di Compagnia La Pulce, di e con Enzo Valeri Peruta. Musiche dal vivo Pierangelo Frugnoli. Collaborazione alla drammaturgia Silvia Briozzo.

Dai 7 anni, per tutti

Si può perdere ed essere grandissimi, così come vincere ed essere dimenticati. Lo sport, come la vita, è fatto di vittorie e di sconfitte, ma anche di molto altro. È fatto soprattutto di umanità e di meraviglia. Essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia o battere un record, ma dare tutti se stessi per un ideale, spingersi oltre, lasciare un segno. Un racconto di uomini e donne che hanno vinto senza arrivare primi. Hanno trasceso la sfida sportiva e varcato un confine. A modo loro, invincibili.

"#UGOUNODINOI - AMORI E AMICIZIA DI UGO FOSCOLO SUL LAGO DI COMO"

ore 16.00 al grande cedro

Con Pietro Berra, poeta, giornalista e ideatore della Lake Como Poetry Way - Associazione Sentiero dei Sogni

#Ugounodinoi è l’hastagh con cui molti comaschi hanno diffuso sul web le foto del busto di Ugo Foscolo situato nel parco della Villa del Grumello. Nell’incontro sarà approfondito il circolo dei legami del poeta con il territorio lariano, attraverso le lettere che ha indirizzato a donne amate, come Franceschina Giovio e Maddalena Marliani o ad amici come Giovan Battista Giovio e l’allora prefetto del Lario Giovanni Tamassia. Come è noto, è proprio la famiglia Giovio a legare Foscolo al Grumello.

UN’ESTATE IN ALPEGGIO

Nell’ambito di Parolario 2021. L’abbraccio

ore 17.30 al grande cedro

Presentazione del Libro

Glauco Peverelli, Presidente di Parolario, dialoga con l’autore Annibale Salsa. L’alpeggio. Uno spazio ristretto nel tempo breve di un’estate, ma uno spazio vastissimo nell’inanellarsi degli anni e uno spazio immenso se misurato seguendo le tracce lasciate dal filo rosso della memoria.

Nell’ambito e a cura di Parolario

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria

ore 10-18

RISTORO DEL GRUMELLO

A cura di La Breva e20+1

Viaggio nel territorio Prodotti bio di filiera corta.

ore 19-21

Aperitivo con Ugo