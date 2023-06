Vivere all''aperto Lake Como, a Villa Erba il forum dedicato all'outdoor

Il 28 giugno a Villa Erba, a Cernobbio, storica residenza sorta in uno dei luoghi più ricchi di fascino del Lago di Como, si terrà il primo Forum interamente dedicato alle tendenze dell'Outdoor Living, promosso da Hearst, editore globale presente in Italia con brand di grande autorevolezza - Elle, Elle Decor, Marie Claire, Marie Claire Maison, Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar, Gente, Runner’s World e Men’s Health - e da Villa Erba S.p.A., realtà consolidata nei settori espositivo-congressuale di alto livello e nell’ospitalità di eventi di prestigio nazionali e internazionali.



Il forum, che riunisce alcuni dei maggiori esperti del settore, permetterà di approfondire il nuovo paradigma del “Vivere all’Aperto”, delineando le tendenze legate agli stili di vita emergenti e alle variabili di progetto degli spazi, mettendo in luce esperienze e case history internazionali di successo, per delineare i tratti di un trend in forte crescita. Il programma vede il coinvolgimento di un nutrito parterre di relatori, introdotti dal Presidente di Villa Erba Spa, Filippo Arcioni e dal CEO di Hearst Italia, Giacomo Moletto.



Ad aprire i lavori, una tavola rotonda dal titolo ‘Storie di un territorio. La nascita di un brand: “Lake Como” – place to be”’, tenuta da Piero Bonasegale General Manager di Villa Erba S.p.A. che dialoga con Gianluca Brenna Presidente di Confindustria Como, Marco Galimberti Presidente CCIAA Como-Lecco, Gianluigi Venturini Direttore Regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo e Paolo De Santis Presidente Gruppo META.

Si prosegue con un approfondimento dedicato allo ‘Scenario del Vivere All’aperto all’insegna della Felicitas’ tenuto da Francesco Morace e Linda Gobbi di Future Concept Lab che, in anteprima assoluta, presenteranno una ricerca sulle tendenze future dell’outdoor living. A seguire, due panel coordinati da Francesco Morace: il primo introduce la relazione tra ‘L’uomo e il paesaggio’ e vedrà la partecipazione di Stefano Mancuso, botanico, saggista e professore di Arboricoltura generale all’Università degli Studi di Firenze, Emanuele Bortolotti, agronomo e garden designer, fondatore AG&P Greenscape Milano e Viviane Stappmanns, curator del Vitra Design Museum.

Il secondo panel è dedicato alle “Tendenze e modi di vivere gli spazi en plein air” con Federica Piras Interior Design Director Belmond, Valentina Colombo Chief Marketing Officer Acqua di Parma, Livia Peraldo Matton Direttore Elle Decor Italia e Moritz Mantero Presidente Gruppo Mantero.



Roberta Battocchio, Managing Director di Hearst Global Design, presenterà il nuovo concept “Vivere all’Aperto Lake Como”, nato dalla collaborazione tra il gruppo Hearst e Villa Erba, che vedrà la prima edizione a giugno 2024, in un territorio che anno dopo anno ha sviluppato la sua vocazione di meta privilegiata per un pubblico esclusivo e cosmopolita.



“Vivere all’Aperto Lake Como nasce come manifestazione espositiva dedicata al meglio della produzione outdoor arricchita da una piattaforma di eventi live per attrarre un pubblico finale colto, sofisticato e sempre più attento ai valori della sostenibilità. Un format spettacolare dove convergono design, intrattenimento ed esperienze di alto valore, che mette in scena il meglio delle espressioni della vita en plein air.



Questo progetto ha tra i suoi punti di forza Villa Erba a Cernobbio, una location elegante, dotata di ampie aree espositive, ideali per una narrazione di qualità nella cornice di un parco secolare, e la presenza di Hearst, un editore riconosciuto in tutto il mondo per la sua autorevolezza, che mette a disposizione dell’evento i propri talenti e le proprie piattaforme di comunicazione. Un appuntamento irrinunciabile anche per tutta la community professional che vuole approfondire la relazione con un settore in grande fermento e sviluppo e dalle grandi potenzialità.



A chiudere la giornata di lavori del Forum, un intervento di Daniele Agiman, Direttore artistico e Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro e Barbara Minghetti, Direttrice della programmazione e progetti speciali del Teatro Sociale di Como.