Centro Studi Casnati, quest'anno l'open day è virtuale: 28 e 29 novembre

L'Open Day del Casnati negli ultimi anni ha visto una partecipazione media di oltre 1300 persone. La situazione derivata dall'emergenza sanitaria ha costretto l'istituto, anche per evitare pericolosi assembramenti, a migrare verso un Open Day in versione digitale, online. L'Open Day, che sarà quindi quest'anno in videoconferenza, sarà comunque organizzato minuziosamente e sempre con l'obiettivo di dare la più estesa e completa panoramica del mondo Casnati.

La scelta è stata quella di dedicare ad ogni istituto un evento dedicato, della durata indicativa massima di due ore. Ovviamente la programmazione, per poter illustrare tutti i nostri istituti, sarà suddivisa su due giornate: sabato 28 e domenica 29 novembre 2020.

La prenotazione è sempre obbligatoria per consentire di pianificare e gestire al meglio le attività e la partecipazione. Con la prenotazione riceverete un link a cui collegarvi via Zoom nel giorno e orario prescelti.

28 novembre: ore 10 open day per il Liceo Artistico; ore 14 Istituto Aeronautico; ore 17 Istituto Alberghiero

29 novembre: ore 14 Liceo Linguistico; ore 17 Liceo Sportivo.