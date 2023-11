ONde Lariane, tutti i nuovi appuntamenti del Festival

La prima edizione di ONde LARIANE, festival di cultura e creatività organizzato dalla Libera Associazione di Casa Brenna Tosatto, prosegue con due appuntamenti imperdibili che si terranno a Como.

Il primo, il 22 novembre, con l’Educational riservato esclusivamente agli studenti delle scuole superiori del territorio: Vincenzo Schettini, il popolare professore di fisica con milioni di followers, terrà una lezione aperta, motivazionale e non convenzionale, sul tema "La Cultura rende liberi”. Con lui si scoprirà come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda e accompagnerà gli studenti in una passeggiata nella vita reale facendo scoprire, con concetti alla portata di tutti, che la fisica è in tutte le cose semplici che vediamo e usiamo ogni giorno.

Dopo l’incontro si potrà acquistare il suo nuovo libro “Ci vuole un fisico bestiale. Vi racconto i fisici piu? pop della storia" (Mondadori Electa 2023) dove Schettini accompagna il lettore attraverso lo spazio e il tempo alla ricerca dei fisici più famosi della storia: Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton Marie Curie, Enrico Fermi, Albert Einstein Stephen Hawking... A rendere ancora più prezioso il volume la prefazione del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.



Mentre il 23 novembre, si terrà lo speciale “Fuori ONde” con Federico Marchetti, imprenditore tecnologico e pioniere della moda sostenibile, presidente della Fashion Task Force fondata da Re Carlo III e fondatore del gruppo YOOX.

L’innovativo imprenditore racconterà come ha saputo concretizzare il suo sogno agli albori di Internet, diventando Mr. Yoox, quando sembrava impensabile vendere il lusso in rete. Tra successi e cadute, la straordinaria storia personale narrata anche nel libro.

Marchetti spiegherà, inoltre, perché ha sempre creduto nell’innovazione e perché è convinto che solo attraverso la tecnologia e lo sguardo rivolto al futuro si potrà salvare il pianeta dallo sfacelo ambientale. L’incontro, condotto da Giorgio Gandola e Roberta Bernasconi, sarà anche l’occasione per presentare il nuovissimo libro di Marchetti “Le avventure di un innovatore. Il sogno americano, tutto italiano”.



Casa Brenna Tosatto - attiva sul territorio lariano con la sua Libera Associazione Culturale, si è distinta in questi anni per l’impegno profuso a promuovere la cultura e l’arte in tutte le sue forme, sprigionando energie positive, idee e creando iniziative culturali con particolare riguardo al mondo giovanile.



Il festival ONde LARIANE ha debuttato il 7 e 8 ottobre a Tremezzina, Menaggio e Bellagio, portando sul territorio personaggi di grande spessore come l’artista Noemi Valsecchi che ha guidato il pubblico nella pittura collettiva del paesaggio lacustre visto attraverso i loro occhi. I giornalisti Manila Alfano, Giorgio Gandola e Stefano Zurlo che hanno raccontato le storie di libertà e successo imprenditoriale

di ventidue donne italiane. Maurizio Belpietro, giornalista, direttore e fondatore del quotidiano La Verità e direttore del settimanale Panorama che ha parlato della libertà delle opinioni al tempo dei social. Marcello Foa anche lui giornalista e ex presidente della Rai, ha spiegato perché non siamo più padroni del nostro destino. E infine, il giornalista, editorialista del Corriere della Sera e scrittore Aldo Cazzullo che ha presentato il suo nuovissimo libro “La libertà nella Storia, dai romani alle sfide digitali”.

La rassegna è proposta e curata da Roberta Bernasconi (vicepresidente L.A.C. Libera Associazione Culturale di Casa Brenna Tosatto) e da Giorgio Gandola (giornalista e amico dell’Associazione) con l’obiettivo di stimolare la diffusione di sapere, consapevolezza e valori in un territorio attualmente protagonista di uno sviluppo turistico tanto eccezionale quanto, a volte, spiazzante.

Il festival vede il supporto delle amministrazioni comunali di Tremezzina, Menaggio e Bellagio, di Banca Intesa, della Fondazione Cariplo, di Confindustria Como e del Collegio Gallio. Con il patrocinio del Comune di Como e della Camera di Commercio Como Lecco e con la partecipazione degli istituti scolastici di secondo grado del Centro Lago e di Como.



ONde LARIANE – dove ON è il simbolo universale di accensione, di innesco di energia illuminante - prevede incontri ed eventi in prestigiosi contesti del Centro Lago (Tremezzina, Menaggio, Bellagio) e di Como. Destinatari immediati sono i residenti, ma anche quei visitatori che cercano proposte di qualità al di fuori dell'alta stagione.



Un occhio di riguardo è riservato alle giovani generazioni locali, per le quali il turismo culturale rappresenta una valida opportunità di crescita e di impiego. «Le occasioni culturali offerte da ONde LARIANE non saranno mai fini a sé stesse, ma legate al territorio e di stimolo per un suo ripensamento», precisano Bernasconi e Gandola. «In questo contesto è necessaria un’offerta rivolta ai giovani, punti di riferimento per una società che guarda al futuro»



“Le ali della libertà. Idee per ripartire con il cuore e con la mente” è il titolo di questa prima edizione. Nel corso di cinque incontri, di una giornata di laboratori creativi e di una mattinata educational per gli studenti delle superiori, personalità del giornalismo, della scienza, dell’arte e della tecnologia forniranno chiavi per interpretare il presente, facilitare la comprensione dei cambiamenti e leggere il futuro. Il valore supremo della libertà - prima ritrovata dopo le costrizioni sanitarie e poi soffocata dai venti di guerra – emergerà come necessario per gestire i passaggi epocali della globalizzazione, della digitalizzazione, della transizione ecologica.

Programma

Tutti gli incontri sono a partecipazione libera, con prenotazione consigliata



Info: comunicazione@casabrennatosatto.com

www.casabrennatosatto.com



L.A.C. Libera Associazione Culturale di Casa Brenna Tosatto

L'Associazione ha sede presso Casa Brenna Tosatto di Campo di Lenno (Tremezzina), dimora Liberty del primo Novecento che custodisce le opere del suo creatore, l'artista vicentino Mario Tosatto, del figlio Antonio e del loro entourage. Ha come scopo la diffusione della cultura pittorica e artistica come bene per la persona e valore sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile. Tra le attività proposte: convegni, conferenze, seminari, esposizioni temporanee e permanenti, corsi, studi, ricerche, pubblicazioni.