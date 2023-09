L'arte non ha confini, la si può trovare ovunque. Un evento come Orticolario, che racconta forme, colori, emozioni e profumi della natura, non può che accogliere l'arte in tutte le sue poliedriche espressioni. E una delle opere presenti in questa edizione, "Un'onda del mare nel Lago di Como" non si pone neanche confini temporali, perché si trasformerà in opera permanente nel compendio di Villa Erba.

Progettata da Nicola Salvatore e realizzata da Francesco Mazzola di FDM F.lli Mazzola e iFlame, nelle quattro giornate di Orticolario, dal 28 settembre al primo ottobre, l'opera fluttua nella Darsena insieme a una balena, creatura simbolo dell'arte di Nicola Salvatore. E grazie a un importante contributo concreto di Villa Erba, l'opera diventerà parte del compendio: verrà collocata in un'area ancora da definire e sarà lì a ricordare quanto il "Paesaggio d'acqua", tema di Orticolario 2023, sia caratterizzante per il panorama della Villa stessa.

"Il mio lavoro è dedicato a un progetto scientifico sul mondo della balena, mio tormento e passione, mio totem e ispirazione, un elemento che mi accompagna per tutta la vita – commenta Nicola Salvatore, una cui altra scultura, "La rocca", è già presente a Villa Erba – Negli anni ne ho studiato la struttura interna, la struttura ossea, che paragono a un'architettura vivente ed ecologica. Per me è la mia seconda casa ".

"L'opera rappresenta un'onda lunga, calma, lenta – dichiara Anna Rapisarda, curatrice di Orticolario – Dalla superficie spiccatamente specchiante, riflette ogni paesaggio d'acqua che incontra e, nel contempo, invita chi l'ammira a riflettere sul paesaggio. Per fondersi in lui, per diventare parte della sua essenza".

Claudio Taiana, Presidente di Villa Erba: "Siamo orgogliosi di aver concretamente contribuito alla realizzazione dell'opera che verrà inaugurata nel corso della prossima edizione di Orticolario e che sarà ulteriormente valorizzata rendendola permanente nel contesto di Villa Erba."

L'opera di Nicola Salvatore si aggiunge così alle altre installazioni create per Orticolario, poi integrate nel parco di Villa Erba. Segno e traccia di un giardinaggio evoluto.