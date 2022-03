OltreBici lancia OltreLario: cultura e territorio, dal Ghisallo alla Val d'Intelvi

Il 26 e il 27 marzo 2022 due appuntamenti con la Bike Marathon Cicloletteraria che fa tappa al Museo del Ghisallo di Magreglio e in Val d’Intelvi. A trainare l’iniziativa anche social una coppia d’autori unica: Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio con al centro la loro Buddy Bike e la passione per la bicicletta e il racconto diffuso. Un meeting di scrittori e appassionati ci farà pedalare su strade emozionanti e uniche anche per il contesto naturale. Per tutti. In bici, a piedi, con un libro in mano… e con la partecipazione di Ippolito Chiarello con la sua performance di teatro Delivery.

Occasione di cutlura e divertimento

Il primo format della Bike Marathon Cicloletteraria, inaugurata lo scorso luglio con Francesco Moser, fa tappa al Museo del Ghisallo, perla del Triangolo Lariano, a Magreglio, sabato 26 marzo 2022 e il giorno dopo, domenica 27, traghetta sul Lago di Como per conquistare il racconto naturale ed emozionante della Val d’Intelvi. Oltrebici – OltreLario è un evento in partnership con Radio24 – A Ruota Libera. La famosa Buddy Bike, guidata da Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio, guideranno l’assaggio di scritti, artisti, testimonianze di chi ama e mette al centro la bicicletta, come occasione di conoscenza e atto d’amore per un territorio turistico e culturale sempre più a misura di due ruote.

Dopo la prima assoluta del mese di luglio 2021, con l’edizione d’esordio di Oltrebici parole in movimento, con Francesco Moser sulla Greenway ciclopedonale che collega Voghera a Varzi (30 km ca) la prima Bike Marathon Cicloletteraria diventa mitica e collega la passione per le parole che raccontano la passione ciclistica con un luogo iconico per gli amanti del ciclismo come il Ghisallo, il suo Museo e il suo Santuario.

Il programma

Sabato 26 marzo 2022, a Magreglio scatta la seconda tappa di Oltrebici parole in movimento che diventa OltreLario, attraverso un circuito di circa 17 km per una Bike Marathon Cicloletteraria che pedala nel cuore della storia del ciclismo, lassù al Passo del Ghisallo, dentro e fuori dal Museo dedicato a tutti i ciclisti. Domenica 27 marzo 2022, Oltrebici – OltreLario con Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio, sulla loro famosissima Buddy Bike, traghetta e raggiunge attraverso il Lago di Como la magnifica Val d’Intelvi.

Il progetto

OltreLario è un progetto turistico esperienziale sul Triangolo Lariano e la Valle d’Intelvi condotto dal Lago di Como GAL in stretta collaborazione con la Comunità Montana Triangolo Lariano e la Comunità Montana Lario Intelvese per valorizzare un’identità naturale e storica a misura di bicicletta e aprirsi alla scoperta di angoli meravigliosi, intatti e forse ancora poco conosciuti. Per creare un movimento turistico consueto, facile, alla portata di tutti: andata e ritorno in una zona così bella e affascinante, anche riscoperta attraverso il turismo di prossimità.