Odissea nel Teatro Sociale: una maratona notturna di cinema spaziale

Il Teatro Sociale di Como si avvicina alla chiusura di questa Stagione Notte 2023/24, intitolata GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto, che ha visto affrontare la tematica dello spazio sotto moltissimi aspetti. Non può quindi mancare il cinema, che sarà protagonista di una maratona notturna, Odissea nel Teatro, in programma sabato 4 maggio, dalle ore 18.00 fino all’alba, in collaborazione con Cinema Astra Como.



Lo spazio e il cinema: una grande storia d’amore. Viaggi interstellari, vascelli galattici e alieni spesso poco amichevoli, hanno attraversato i 130 anni della Settima Arte. Direttamente dal palcoscenico del Teatro Sociale, all’interno del teatro lirico cittadino, una maratona dal tramonto all’alba con alcuni dei film che hanno segnato l’immaginario collettivo sul Cosmo e i suoi abitanti.

Occhi ben aperti per (ri)scoprire alcuni classici del genere, che hanno fatto emozionare, ridere o spaventare milioni di persone.



Alle ore 18.00 proiezione dedicata alle famiglie con il film d’animazione Premio Oscar della Pixar Wall-E (ore 18.00), toccante favola ambientalista per grandi e piccini, presentata dall’associazione Amici dell’Astra.



La maratona inizierà poi con il capolavoro di Kubrik, Odissea nello Spazio (ore 20.30), forse l’opera che più ha plasmato l’immaginario collettivo sull’Universo. Capace di stregare gli spettatori ancora oggi, ad oltre 50 anni dalla nascita, si cercherà di capire assieme perché questo film è considerato mitico e cosa lo rende unico. Ma sullo Spazio come ci si arriva? E com’è la vita in astronave? Tra intermezzi curiosi e approfondimenti a cura del Cinema Astra, si scoprirà l’immenso lavoro “dietro le quinte” delle navicelle spaziali e le professionalità “nascoste”, come recita il titolo originale, grazie alla magistrale interpretazione di Octavia Spencer in Il diritto di contare (ore 23.30).

Ma guai a pensare che Spazio e Cinema sia sinonimo di serietà! A tenere svegli gli spettatori ci penseranno gli alieni di Mars Attack (ore 02.00) e del visionario Tim Burton, satira debordante di idee e di humor caustico, capace di reinventare il genere “invasion”. Per chi riuscirà a resistere fino a qui, chiude la maratone Guida Intergalattica per Autostoppisti (ore 4.00), uno straordinario e divertente viaggio ai confini dell'universo, alla ricerca del senso della vita e... di un asciugamano. Ispirato all’omonima serie cult, l’autostop sarà l’unico modo per tornare sulla Terra!

Alla fine delle proiezioni i coraggiosi bingewatchers potranno gustare una deliziosa colazione, a cura del partner F&B il Baretto di Moltrasio.