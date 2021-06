La Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia giunge quest’anno alla 6^ edizione e si svolgerà, come ogni anno, il sabato successivo al solstizio d’estate, quindi il 26 giugno 2021. E’ un evento dedicato all’Amore e al romanticismo: in quella sera tutti i borghi che aderiscono, proporranno un programma di eventi e iniziative a tema Amore che coinvolgeranno tutto il borgo sulla base del format che l’Associazione ha studiato. Quindi largo spazio a cene a lume di candela, visite guidate, mostre, installazioni, recital di poesie, rappresentazioni teatrali e tanta tanta musica e balli. Tutto a tema Amore.

La novità di quest’anno sarà il focus l'”Amore per l’Arte“, un fil rouge che legherà idealmente tutti i borghi, i quali dovranno scegliere un’arte di riferimento (pittura, scultura, teatro, cinema, danza, ecc.) e incentrare gli eventi su di essa. Come ogni anno il dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso, sarà servito durante le cene a lume di candela organizzate dai ristoranti dei borghi che aderiranno all’evento. Quest’anno il dolce è firmato da Simone Rugiati: lo chef-influencer ha creato in esclusiva per I Borghi più belli d’Italia il Pensiero d’Amore by Simone Rugiati. Black Passion: Fondant al peperoncino, fragole e chantilly. Per rendere ancora più suggestiva e “gustosa” la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia.

Nel 2019, ultima edizione che si è svolta in piena regola (perché quella del 2020 è stata un’edizione molto sotto tono e organizzata con mille limitazioni) ha visto la partecipazione di circa 200 borghi e un numero di visitatori complessivi di circa 1 milione (su tutti i borghi che avevano aderito). L’edizione 2021 della Notte Romantica vuole essere un segnale di ripartenza, seppur nel rispetto delle norme e restrizioni ancora vigenti nel nostro Paese. Ed è per questo che vogliamo ripartire dalla Bellezza, dall’Amore, dall’Arte e perché no…dal Gusto!

In provincia di Como ha aderito il Comune di Tremezzina.

Sabato 26 giugno 2021 si festeggia "la notte romantica nei borghi piu' belli d'italia" per l'occasione noi saremo con il mercato degli hobbisti, creativi e produttori sul lungolago. Per info: 0362543395 - shoppinginmycity@libero.it