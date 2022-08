La Notte dei Graffiti: arte, cultura e musica all'ex tinto-stamperia Val Mulini

La notte dei graffiti venerdì 2 settembre, repliche sabato 3 e domenica 4 settembre, alle 21 Ex Tinto-stamperia Val Mulini, in via dei Mulini 3 a Como (ampio parcheggio interno). Ingresso libero.

Tuttattaccato, multivisione con Il suonatore imperterrito. Progetto di Andrea Rosso, musica dal vivo Giuseppe Milano e Mauro Settegrani. Allestimento Dario Onofrio, Sara Sostini, Michela Borghi, Lux Callari, Beatriz Traveso Peréz. Como. Street sound a cura di Dario Onofrio. La notte dei graffiti è un'iniziativa di ecoinformazioni.

In occasione dello spettacolo verrà presentato il libro Comostreetart di Andrea Rosso, ecoinformazioni e NodoLibri editori, 314 pagine, 25 euro. Il volume è stato realizzato con la collaborazione di Gin Angri e Giovanni D’Apolito. Fotografia: Andrea Rosso, Marco Bracchi, Andrea Butti, Giovanni D’Apolito, Giuseppe D’Apolito, Chiara Donghi, Andrea Pozzi. Racconti fotografici Gin Angri. Racconti di strada Marco Lorenzini. Il libro sarà distribuito gratuitamente au sociu sostenitoru di Arci ecoinformazioni.