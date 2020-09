Non è l'isola, a Rebbio occasioni di economia solidale

Prosegue l’azione di Como futuribile, progetto di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como e L’isola che c’è, approvato e finanziato dalla Regione Lombardia .Quest’anno non è possibile realizzare né la Fiera “L’isola che c’è” né "Now Festival", ma la Rete Comasca di Economia Solidale e la cittadinanza attiva non si fermano e con Como futuribile arriva Non è l'isola.

Una serie di appuntamenti itineranti per stare insieme, continuare a promuovere i valori in cui crediamo e sostenere le realtà del territorio, in serenità e sicurezza. Si parte simbolicamente nel fine settimana in cui sarebbe dovuta esserci la Fiera: venerdì 18 settembre con un incontro sulle plastiche e sabato 19 settembre con un ricco mercato animato.

All'ingresso dei due eventi saranno in vendita i biglietti della Lotteria L'isola che c'è a sostegno dell'Associazione e di NON È L’ISOLA.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE

"DALLA LAVATRICE AI GHIACCIAI, PASSANDO PER IL LAGO DI COMO"

Venerdì 18 settembre alle ore 21 a Como un incontro per confrontarci con ricercatori ed esperti sulle plastiche: come si diffondono? Quali effetti hanno su ambiente e salute? Quali soluzioni ci sono?...

Introduce: Antonio Montagnoli, Università dell’Insubria, “La plastica che sfugge”

Interventi:

Roberta Bettinetti, Università dell’Insubria, “Le plastiche in acqua dolce: il caso del Lago di Como”

Francesca De Falco, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), “Le microplastiche nascoste nel nostro quotidiano: il lavaggio degli indumenti”

Andrea Franzetti, Università di Milano-Bicocca, “Plastica nei ghiacciai: come ci è arrivata?”

Stefania di Vito, Ufficio scientifico Legambiente e progetto Life Blue Lakes, “Mari, laghi e spiagge di plastica”

Enzo Tiso, Medico del lavoro, “Plastiche ed effetti sulla salute umana”

Modera: Giacomo Magatti, Università di Milano-Bicocca e Rete Clima.

Sede: Teatro Nuovo di Rebbio (Como, Via Lissi 9).

Ingresso libero con iscrizione obbligatoria

L’incontro sarà inoltre trasmesso in diretta streaming a questo link.

Si ringrazia il Comitato Scientifico de L'isola che c'è che ha progettato e pianificato la conferenza, definendone i temi e coinvolgendo i relatori.

SABATO 19 SETTEMBRE

MERCATO CON TANTI ESPOSITORI, LABORATORI E BUON CIBO

Sabato 19 settembre, dalle 8 alle 18 grande Mercato super speciale a Como con numerosi espositori locali, diversi laboratori gratuiti per adulti e bambini e buon cibo per fare un bel pic-nic nel verde.

Oltre ai produttori del “Mercato dei produttori di Como Rebbio”, saranno presenti artigiani, associazioni, rivenditori di prodotti e servizi sostenibili e operatori dell'area benessere.

Non è l'isola è promossa e realizzata da L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia Solidale, Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria e Cooperativa Sociale Ecofficine, con numerose realtà locali, e il Mercato di sabato 19 ha il patrocinio del Comune di Como, Assessorato alle Politiche Sociali.

Non è l'isola nasce dal desiderio di costruire qualcosa insieme e incontrarsi anche in quest'anno particolare in cui la Fiera "L'isola che c'è" non potrà avere luogo. È un'espressione del territorio, che concretizza la voglia di partecipare, confrontarsi, divertirsi e sostenere soggetti no profit e realtà commerciali sostenibili della rete, dopo mesi difficili.

Per ulteriori dettagli: 331.6336995 - fiera@lisolachece.org