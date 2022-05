Nello Scavo presenta Kiev, il suo ultimo libro sulla guerra in Ucraina

Mercoledì 18 maggio alle 20.30, in Sala Bianca, Nello Scavo, giornalista, inviato speciale di Avvenire, attualmente impegnato in Ucraina, presenta il suo ultimo libro, Kiev, frutto della sua esperienza nella zona di guerra.



Nello Scavo, tra i più esperti e premiati corrispondenti di guerra italiani, raggiunge la capitale ucraina a metà febbraio 2022, quando la minaccia di un attacco russo si fa sempre più insistente, ma ancora in pochi credono possibile un’invasione militare da parte della Russia. Da quel momento, registra senza censure il rapido tracollo di una situazione che si fa sempre più pericolosa: la dichiarazione dello stato di emergenza, il trasferimento delle ambasciate, e poi le esplosioni, le colonne di carrarmati, il disperato esodo dalle città. È il diario personale di un conflitto nel cuore dell'Europa, scritto sul campo da un esperto, chiaro nello spiegare le ragioni di quanti la guerra la decidono, ma soprattutto capace di dare voce a coloro che questa tragedia sono costretti a subirla.

Nello Scavo dialogherà con il giornalista Paolo Moretti.





