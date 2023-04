La natura, l’uomo, la città: parchi da vivere

Indirizzo non disponibile

Cavallasca

Il 16 di aprile all’interno della programmazione “Un Parco da vivere 2023” si inaugurerà la rassegna a due voci di musica e filosofia. Il primo appuntamento è il percorso Acqua un tour attraverso uno dei percorsi più suggestivi del parco regionale Spina Verde. Il ritrovo è alle ore 14:30 a Cavallasca (CO) a Villa Imbonati da lì si proseguirà passando dalla chiesetta dei pittori, lungo il corso delle sorgenti del Seveso per arrivare all’interno del parco alle fortificazioni dell’Occupazione Avanzata Frontiera Nord (OAFN) meglio nota come la Linea Cadorna.

Davanti alle fortificazioni, le trincee e i ricoveri si terrà la performance che vedrà protagonisti il filosofo Roberto Sala e il cantautore Cristiano P.A.S.P.O. Stella, un dialogo a due voci tra musica e letture di brani di autori moderni e contemporanei: da “il deserto dei tartari” di Dino Buzzati, agli scritti di Max Weber e Giovanni Gasparini, fino al “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Un pomeriggio che attraverso le parole e le suggestioni ci porteranno a conoscere non solo i luoghi, ma anche i protagonisti di un travagliato periodo del nostro secolo breve. La visita proseguirà lungo le fortificazioni e la linea confinale; teatro delle vicende del periodo d’oro del contrabbando che crearono veri e propri miti di burlanda e Sfrusaduu.

Prossimi appuntamenti della rassegna: il 21 maggio -“Legno” attraverso i sentieri che da Santa Brigida portano al monte Caprino, 18 giugno - “Pietra” nel cuore storico del Parco l’abitato di Pianvalle alla scoperta della civiltà di Golasecca, 23 luglio – Fuoco alla scoperta del monte Goi, del sasso della Strega per concludersi alla Polveriera.

Gli appuntamenti di Aprile di “Castello Live!” e “Un parco da vivere”: il 29 aprile prima edizione di “taste the Castle” percorso gastronomico in collaborazione con Enaip e Slow Food condotta di Como; la mostra di Vittoria Monico e Giuseppina Martines “di aria, di acqua, di terre” presso lo spazio espositivo del Castel Baradello fino al 30 aprile con festa di finissage dalle ore 18:00 - reading performance di Susanna Porro e Luisa Azzerboni; Kids Lab il 30 aprile “Castello Medievale” in collaborazione con Stella Splendens.

Tutte le informazioni per le prenotazioni e gli orari di apertura: Slow Lake Como – attraverso il social /slowlakecomo e i siti web: www.slowlakecomo.com e www.castelbaradello.com