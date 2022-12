In piazza Volta sarà ancora un "Natale con le Palle"

Con l’arrivo del Natale, come da tradizione, Davide De Ascentis e Cesare Roncaglio ospiteranno nel loro bar, il Krudo di piazza Volta, l’evento benefico “Natale con le palle” ideato dall’artista Enzo Santambrogio. L’idea è semplice, ma geniale: all’interno del locale verrà allestito un “distributore automatico di opere d’arte”. Un distributore di palline, infatti, consentirà di acquisire un’opera d’arte, in maniera assolutamente casuale, tra quelle realizzate dagli artisti su supporti e con tecniche diverse, di misura 10 cm x 15 cm. All’interno del bar Krudo sarà possibile acquistare il gettone del valore di € 30 che varrà l’acquisto di un’opera già incorniciata, fornita da uno degli sponsor tecnici della manifestazione, CB Cornici.

Il denaro raccolto verrà devoluto in beneficenza, le spese verranno sostenute dai gestori del locale, dagli artisti e dai loro fornitori. Una formula originale ed innovativa che ancora una volta punta a sostenere chi più ne ha bisogno. Quest’anno l’edizione vedrà la presenza di 16 artisti per un totale di 160 opere. Gli artisti invitati sono: Fabrizio Bellanca, Filippo Borella, Elena Borghi, Marco Brenna, Lorenzo Butti, Paolo Casazza, Francesco Corbetta, Antonella Gerbi, Andrea Greco, Lorenzo Guzzini, Peter Hide 311065, Marco Minotti, Fabrizio Musa, Isabella Rigamonti, Enzo Santambrogio, Vania Elettra Tam.

Il distributore inizierà ad elargire le palline, martedì 13 dicembre a partire dalle ore 18:30 presso il bar Krudo di Piazza Volta, a Como. Da sempre scegliamo di dedicare la serata ad una piccola realtà del territorio che opera in ambito sociale e sanitario. Quest’anno il ricavato verrà devoluto all’associazione Como Accoglie. Nelle ultime edizioni nella prima serata si è registrato il sold out; speriamo, grazie a voi, di ripeterci anche quest’anno.

Como Accoglie è un’organizzazione di volontariato totalmente indipendente, attiva a fianco delle persone che vivono in situazioni di emarginazione sociale e senza dimora: forniamo assistenza materiale e soprattutto stabiliamo relazioni che restituiscano loro un minimo di umanità? e dignità?. Intercettiamo criticità? e necessità e, in collaborazione con altre realtà?, avviamo percorsi di integrazione che favoriscano l’autonomia. Alla nostra storica attività? in strada abbiamo recentemente affiancato un progetto di accoglienza diffusa con l’acquisto di un appartamento, tramite mutuo bancario decennale. Il progetto è destinato a ragazzi migranti che hanno già? intrapreso percorsi lavorativi ma non hanno ancora risorse sufficienti per una completa indipendenza.

Bar Krudo Piazza Volta 25, Como Telefono: 031.43.10.957