Nagottville: un thriller lariano tutto pallottole, delitti, baci e pop-corn

Nagottville è un grumo d’asfalto e cemento spalmato tra il fianco delle colline e uno strano mare, tanto stretto e piatto da sembrare proprio un lago.

Maceo Manin, lì in cerca di fortuna, incontra la bella Neve Gronchi e subito scocca la scintilla dell’amore, tra gli abitanti che si interrogano su una misteriosa serie di decessi e la leggenda di un tesoro. Maceo e Neve sembrano essersi ritrovati e riconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio: due metà della stessa inquietudine, pronte a mettersi in viaggio verso un personalissimo paese delle meraviglie. Nagottville è una scanzonata escursione nei territori del noir, genere qui declinato da Massimo Baraldi in assoluta libertà, sul filo di una scrittura dai tratti intensi, ma anche comici ed evocativi.

“Il vicebrigadiere Ermanno Imbruglia si coprì la bocca con il dorso della mano: detestava le levatacce, l’acqua, i vecchietti nudi e, più in generale, ne aveva davvero le palle piene. I gabbiani, annusando la morte, volteggiavano a pochi metri d’altezza — ma non osavano avvicinarsi troppo…”

Il romanzo di Massimo Baraldi verrà presentato domenica 11 dicembre in occasione della Fiera del Libro edizione invernale allo Spazio Natta di Como.