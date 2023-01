A Naggio è un Macello! Musica in casa e cibo per sopravvivere all'inverno

Non si può più dire che non succede niente sul lago d'inverno da quanto (nonostante lo stop) c'è IL Macello! che torna a Naggio (Grandola ed Uniti) con più musica, più case, più cibo, più festa. Il Macello - Musica in casa e cibo ai falò di Sant'Antonio per sopravvivere all’inverno

Non c'erano luoghi dove trovarsi, ci si invitava a casa. Non c'era da mangiare, si faceva festa con il maiale. Non c'era il riscaldamento, si accendeva un falò. Ecco, Macello! è tutto questo con concerti in ogni casa. Per sopravvivere all'inverno.

I concerti nelle case

Dalle 18:00 Sergio Lattes e Sergio Delmastro (18:00) Clarinet promenade (Piano + Clarinetto)

Cachito & Alex Cetti (18:30 e 20:30) Sud America e sax

KNK Project (19:00 e 22:00) Alternative pop-rock in chiave acustica

Maurizio Pratelli e Luca Ghielmetti (19:00 e 20:45) Giri di rosso e bianco con chitarra

I Potage (19:30 e 21:15) Punk!

La scurdära (19:30 e 21:45) Canti narrativi e musiche popolari dalla Sicilia al Ticino

Sabina Mirenda (20:15) e il bessplan

Tirlindana (22:30) Il rock, il lago, le foreste invisibili, il violino

Dj set alla Scuoletta (00:00)

Il cibo

Arrosticini e patatine fritte / raclette / pulled pork / porchetta + ragù e polenta / luganeghetta e polenta / dolci

prosecco / vino bianco / vino rosso / vin brulé / birra & cocktail