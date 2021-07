C'è ancora "Musica in Collina": Massimo Baraldi ricorda Giulio Bianchi

Un incontro in memoria di Giulio Bianchi, indimenticabile protagonista delle tante magiche serate di Musica in Collina. Gli appassionati di buone canzoni, che negli anni si sono radunati sotto un palco che ha fatto la storia della musica dal vivo in provincia di Como, conservano un ricordo indelebile del lavoro di Giulio. Ragion per cui la serata di venerdì 1 luglio, alle 21, al Parco di Villa Camilla a Olgiate, diventa un momento necessario per riconoscere, ancora una volta, l'impegno culturale diffuso nel tempo da Giulio Bianchi attraverso i live di Musica in Collina.

Protagonista di questo omaggio, lo scrittore Massimo Baraldi, autore di Tre giorni nella vita e del recente giallo Nagottville. La serata sarà arricchita dall'accompagnamento musicale di 7Grani. Conduce l'incontro Nicola Gini.

Nagottville

Un grumo d'asfalto e cemento spalmato tra il fianco delle colline e uno strano mare, tanto stretto e piatto da sembrare proprio un lago. Maceo Manin, lì in cerca di fortuna, incontra la bella Neve Gronchi e subito scocca la scintilla dell'amore, tra gli abitanti che si interrogano su una misteriosa serie di decessi e la leggenda di un tesoro. Maceo e Neve sembrano essersi ritrovati e riconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio: due metà della stessa inquietudine pronte a mettersi in viaggio verso un personalissimo paese delle meraviglie. "Nagottville" è una scanzonata escursione nei territori del noir, genere qui declinato da Massimo Baraldi in assoluta libertà, sul filo di una scrittura dai tratti intensi, ma anche comici ed evocativi.

