Museo del Ghisallo: il Mito di Fausto Coppi musicato da Rossella Spinosa. Tutto il programma live fino a ottobre

Il nuovo progetto del Museo del Ghisallo, promosso da Lombardia Musica in sinergia con il Museo del Ghisallo realizzato nell’ambito del programma biennale del distretto culturale del lago di Como chiamato Pic, Un Tesoro di Territorio, finanziato da Regione Lombardia e coordinato e sostenuto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, vuole rappresentare una modalità nuova per la piena valorizzazione di una risorsa territoriale importante, quale appunto è il Museo collocato nel Comune di Magreglio; in particolare l’attività si concentrerà nella sala cinematografica in essa presente, con la realizzazione di una serie di appuntamenti dedicati alla riscoperta di un patrimonio filmico speciale, ovvero non sonoro, musicato dal vivo, con musiche originali, nonché con la riscoperta di documentari e materiali di Archivi del Museo del Ghisallo in grado di narrare la storia del Ciclismo.

Ma non di meno il progetto vuole rappresentare una innovativa spinta al turismo, mediante una riscoperta del nostro territorio, con il montaggio di appositi video di valorizzazione dei luoghi, delle sue modifiche nel tempo, con uno speciale focus sempre sullo sport (il ciclismo naturalmente in maniera prioritaria). Questi materiali saranno affiancati ad una programmazione che vedrà la presenza di spezzoni e filmati realizzati personalmente da Attilio Prevost, figura presente su Magreglio in modo importante nel 900 storico, nonché di artisti.

L’effetto indotto sarà quello di creare eventi in grado di attrarre pubblico e visitatori. Tra le novità in programma anche un corso di composizione per la musica applicata al cinema non sonoro e documentaristico, appositamente realizzato con filmati del Museo del Ghisallo, in giugno 2021, che vedrà l’adesione di studenti di composizione interessati a lavorare nel settore italiani e stranieri.

L’anima compositiva dell’intero progetto sarà una delle compositrici più stimate e affermate a livello internazionale nella sonorizzazione del cinema non sonoro (muto e documentaristico), ovvero l’italiana Rossella Spinosa, che ha ad oggi musicato oltre 100 pellicole storiche, divenendo la firma musicale della Cineteca Umanitaria già da diversi anni. Il programma è iniziato lo scorso 29 maggio, sino al 16 ottobre 2021.

I prossimi appuntamenti:

• Sabato 19.06 ore 11, Il Mito di Fausto Coppi

• Sabato 26.06 ore 11, Omaggio al territorio: il Pittore Spreafico, in collaborazione col Comune di Magreglio

• Sabato 10.07 ore 11, Il Magnifico: Fiorenzo Magni

• Sabato 24.07 ore 11, Omaggio ad Attilio Prevost (Prima parte)

• Venerdì 21.08 ore 11, Magreglio e il lago di Como (Filmato sul territorio)

• Venerdì 27.08 ore 18, Omaggio ad Attilio Prevost (Seconda parte)

• Sabato 26.09 ore 11, La Maglia Rosa

• Sabato 9.10 ore 11, Omaggio a Fiorenzo Magni

• Sabato 16.10 ore 11, Omaggio al Museo del Ghisallo per i 15 anni di apertura

Tutti i video saranno presentati con esecuzione live delle musiche originali composte ad hoc da Rossella Spinosa. A completare la programmazione, due appuntamenti in date da definire per la presentazione delle due produzioni in dvd dedicate a Fausto Coppi e a Fiorenzo Magni, pubblicate dal Museo del Ghisallo e presentate al pubblico con appositi eventi.