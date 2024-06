Torno si tuffa nella tradizione giapponese: mostra e sfilata di Kimono

Via de Benzi a Torno si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli amanti della moda e della cultura giapponese. Venerdì 21 giugno, alle 18:30, sarà inaugurata una mostra dedicata agli originali Kimono creati dallo Studio Boggia di Como, celebre per i suoi oltre 70 anni di attività artigianale di eccellenza.

Programma della mostra

L’esposizione, intitolata semplicemente "Kimono", offrirà ai visitatori l'opportunità di ammirare una collezione unica di kimono, frutto di decenni di maestria e creatività. La mostra si terrà al numero 17 di via de Benzi e proseguirà con una serie di eventi speciali. Domenica 23 giugno, due appuntamenti arricchiranno ulteriormente l’esperienza: alle ore 11:45 musica dal vivo con il giovane e talentuoso pianista Riccardo Peverelli, che accompagnerà i visitatori con la sua performance; alle 18 la giornata culminerà con una sfilata di moda che vedrà i più prestigiosi modelli di Kimono indossati e presentati lungo tutta via de Benzi, trasformando la strada in una passerella d’eccezione.

Come arrivare

Per chi desidera raggiungere Torno senza preoccuparsi del parcheggio, sono disponibili i battelli da Tavernola con i seguenti orari: partenza alle 9:38 con arrivo a Torno alle 9:56; partenza alle 11:08 con arrivo a Torno alle 11:32; partenza alle 16:38 con arrivo a Torno alle 16:56; partenza alle 17:08 con arrivo a Torno alle 17:36.