Moltrasio Buskers Festival, tutto il programma

Il festival si aprirà venerdì 23 giugno, alle ore 21.15, in piazza San Rocco con lo spettacolo “Musica Maestro – concerto tragicomico” di e con il quartetto MusicArte e la compagnia Auriga Teatro formata da Lorenzo Marchi, Andrea Tettamanti e Veronica Del Vecchio.

Un concerto di musica classica tragicomico. Un viaggio imprevedibile tra direttori d'orchestra ciarlatani, improvvisati ballerini, impavidi musicisti e aspiranti cantanti. Uno spettacolo per gli amanti della musica, del teatro e delle risate. Divertimento e coinvolgimento assicurato per tutti. Spettacolo finalista Premio Takimiri e vincitore Premio Giuria dei Bambini del Premio Takimiri 2021.

Domenica 9 luglio, in piazza San Martino, alle ore 20.45, ci sarà la compagnia Teatro dei Burattini di Como con lo spettacolo “Le più belle farse dei Burattini”, che ci riporta al piu? antico teatro dei burattini della tradizione; quello delle piazze e dei cortili dal sapore squisitamente popolare, derivato direttamente dalla Commedia dell’Arte. Un viaggio alla scoperta delle piu? famose e simpatiche maschere italiane: Arlecchino, Pantalone, Colombina Pulcinella. Il divertimento e? garantito per i bambini di tutti i tempi e di tutte le eta?.

Sabato 15 luglio, in piazza San Rocco, ore 21.15, direttamente dall'Abruzzo arriva la compagnia Lannutti&Corbo in “All'inCirco varietà”, uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Coppia di palco e di vita, Domenico Lanutti e Gaby Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare per un pubblico dagli 0 ai 100 anni!

Chiuderà la rassegna, venerdì 21 luglio, piazza Gibuti (località Tosnacco), ore 21.15, Jacopo Tealdi con U.Mani.T.À, un cabaret letteralmente fatto a mano.

Uno spettacolo di teatro manuale, unico nel suo genere in Italia, realizzato con l’intreccio delle semplici mani nude: le due mani di Jacopo formano incredibili personaggi – Mr Piccolino, Luis Daimon, Lady Wanda – che dialogano con il pubblico, facendo ridere ed emozionare adulti e i più piccoli.

Evento organizzato dall'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Moltrasio con il supporto del gruppo eventi con la direzione artistica di Veronica Del Vecchio.

Il programma

1.

Venerdì 23 giugno, ore 21.15, piazza San Rocco

Auriga Teatro e il quartetto MusicArte in

“Musica Maestro – concerto tragicomico”

spettacolo-concerto, clownerie, musica classica

2.

Domenica 9 luglio, ore 20.45, piazza San Martino

Teatro dei Burattini di Como in “Le più belle farse dei burattini”

burattini

3.

Sabato 15 luglio, ore 21.15, piazza San Rocco

Compagnia Lannutti&Corbo in “All'inCirco varietà”

varietà comico, circo-teatro, acrobatica, magia

4.

Venerdì 21 luglio, ore 21.15, piazza Gibuti (Tosnacco)

Jacopo Tealdi in “U.Mani.T.À”

cabaret comico poetico di teatro di figura, mimo e narrazione letteralmente “fatto a mano”