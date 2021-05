Eventi e mostre: il futuro del mercato coperto riparte da Miniartextil

Tutto è pronto per il lancio di Miniartextil 2021, la rassegna d'arte a vocazione tessile che quest'anno avrà come luogo di riferimento anche il Mercato Coperto di Como. Per essere precisi sarà il padiglione ex grossisti ad ospitare la rassegna. Per chi spera in un ritorno alla vita, fatta di eventi e fermenti culturali, si tratta di una vera e propria prova generale, così come spiega l'assessore al Commercio, Marco Butti: "Miniartextill sarà l'occasione per capire se e come il padiglione gossisti del mercato coperto potrà ospitare in futuro eventi e mostre che possano riportare un po' di vita culturale a Como. In programma c'è il rifacimento del padiglione, compreso il soppalco, e con Miniartextil inauguriamo una nuova vita di questo spazio, nella speranza, ovviamente, che in futuro sia consentito lo svolgimento di eventi anche al chiuso".