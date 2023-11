Michel Onfray a Como per il festival A due Voci

Un appuntamento davvero importante quello con il filosofo Michel Onfray all'interno del ricco programma offerto dalla decima edizione del festival A due voci. Saper vivere ai piedi di un vulcano, che vedrà in dialogo il filosofo francese con Bruno Dal Bon, si terrà venerdì, 10 novembre 2023, alle ore 17.45, alla Biblioteca Comunale Paolo Borsellino di Como. Ingresso gratuito con prenotazione a questo link.

"Plinio il Vecchio è quello che oggi potremmo definire un uomo totale e che allora si indicava con un termine che ricopriva lo stesso significato: un romano. Non tanto per quello che ha detto, scritto o pensato, quanto per il fatto di aver messo in pratica quello che pensava e di aver pagato con il prezzo più alto, cioè la morte, questa propria volontà di coerenza.

È proprio quest’uomo totale, quest’uomo completo, questo romano, che, a poche pagine dall’inizio della sua Storia naturale, scrive: «Essere dio è, per un mortale, aiutare un mortale: ecco la via verso la gloria eterna. Su di essa hanno proceduto i più grandi Romani […]. Questo è l’antichissimo uso per render grazie ai benefattori: iscriverli nel novero delle divinità». È un uomo di questo genere che lascia il proprio nome saldamente legato a un atto veramente divino, se vogliamo dare credito – come anche io faccio – alla sua definizione di Dio.”

tratto da Saggezza. Saper vivere ai piedi di un vulcano, Milano, Ponte alle Grazie, 2019

Michel Onfray

Michel Onfray (1959), autore di ottanta volumi fra cui il fortunatissimo Trattato di ateologia (2005), è uno dei più popolari e controversi filosofi europei. Ha fondato l’Università popolare di Caen. Le sue opere, tradotte in ventuno lingue, sono pubblicate in Italia da Ponte alle Grazie: ricordiamo La potenza di esistere (2009; ed. tasc. TEA 2011), La cura dei piaceri (2009), Filosofia del viaggio (2010), Crepuscolo di un idolo (2011; ed. tasc. TEA 2013), Estetica del Polo Nord (2011), I filosofi in cucina (2011), Il corpo incantato (2012), L’ordine libertario (2013), L’invenzione del piacere (2014). Sono inoltre usciti i primi sette volumi della sua monumentale Controstoria della filosofia: Le saggezze antiche (2006), Il cristianesimo edonista (2007), L’età dei libertini (2009) e, per Ponte alle Grazie, Illuminismo estremo (2010), Politiche della felicità (2012), L’ordine libertario (2012), Schopenhauer, Thoreau, Stirner: le radicalità esistenziali (2013), La raison des sortilèges. Entretiens sur la musique, (2013), Nietzsche e la costruzione del superuomo (2014), Pensare l’islam (2016), Filosofia del viaggio (n. ed. 2017), Teoria della dittatura(2020) e la trilogia Breve enciclopedia del mondo: Cosmo (2015), Decadenza (2017) e Saggezza (2019).

