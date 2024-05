Luminosa Mente: La luce, la poesia, la passione nel cinema come nel teatro. Omaggio a Massimo Troisi

La costanza e la tenacia di portare avanti questa rassegna nonostante mille difficoltà, nata con l'intento di diffondere "bellezza", trova risposta nella grande disponibilità degli artisti che vi partecipano, spesso senza nemmeno avere gettoni di presenza, al di fuori di un piccolo rimborso spese. La voglia di comunicare poeticamente supera la demotivazione derivante dalla mancanza di mezzi economici.

Venerdì 31 maggio

Omaggio a Massimo Troisi a 30 anni dalla sua morte Spazio Arci Xanadù Cinema Gloria ore 20,30- Con gli allievi attori Alessia Arensi, Annamaria Masciopinto, Onia D’Antuono, Federica Frangi, Paola Ferrari, Roberta Gamberale. Regia audio Federico Zanetti- Immagini, Pietro Introzzi.Testo e regia di Miri Ronchetti. Ingresso € 10

"Stiamo vivendo un periodo di crisi profonda. Lo notiamo a livello di ambiente, ma soprattutto nell’uomo. La vita umana non è più percepita come il valore primario da rispettare, specie se riguarda una condizione di povertà o di differenza sociale. Questa nostra società basata sull’immagine, ci ha resi insensibili alla vita stessa; ci vuole perfetti, sottraendoci alle nostre reali passioni. Per vivere in armonia con il mondo servirebbero invece più che mai, le passioni; quelle che fanno tremare il cuore. Noi artisti - afferma Miriana Ronchetti - viviamo di passioni e vorremmo rendere omaggio ad artisti passionali…Difficile oramai evitare che l’umanità ricada nel buio, che regredisca di nuovo o addirittura, sprofondi. Esistono ancora tuttavia dei, "pensatori costruttivi", gli Artisti, che con il loro sentire quasi profetico riescono a ravvivare le zone d'ombra con la luce delle loro passioni permeate di saggezza conquistata. Essi si muovono tra la consapevolezza lucida del reale e la visione di una realtà utopica, con le sue innumerevoli potenzialità, aiutando a non abbandonare la speranza in un mondo luminoso, per davvero".



Tutte le persone citate in locandina, sono artisti che hanno dato il loro contributo al fine di rendere davvero luminosi gli eventi. Ogni appuntamento è circondato esclusivamente dal desiderio di trasmettere, diffondere, coinvolgere e far pensare il pubblico a quanto siano fondamentali la vita e la messa in scena interiore dei sentimenti, uniche "vitamine" indispensabili per vivere in armonia con le cose, con gli altri, con se stessi e con il mondo. La rassegna ideata da Associazione artistica Orizzonti Inclinati è patrocinata dal Comune di Como e dall'Università degli Studi dell'Insubria. E' sostenuta e condivisa da: Parco letterario Salvatore Quasimodo, Auser Como, Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo di Modica, Club Amici Salvatore Quasimodo Como.



Ingressi: alcuni ingressi richiedono un versamento simbolico per le spese e altri a ingresso libero.

Sempre meglio prenotare al nr. 329.3817686 oppure teatroarte@iol.it