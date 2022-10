Livability alla Fondazione Ratti: due giorni di conferenze, proiezioni e installazione video

Con Dipesh Chakrabarty (Professore, University of Chicago) | Amanda Boetzkes (Professoressa, University of Guelph) | Isabelle Carbonell (artista e ricercatrice) | Federica Giardini (Professoressa, Università di Roma Tre) | Lucie Greyl (antropologa e presidentessa di CDCA - Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali) | Wagner & Benjamin de Burca (artisti) | Jonas Staal & Radha D’Souza (artisti e ricercatori) | Oliver Ressler (artista) | Lucia Pietroiusti (curatrice).

A partire da queste domande LIVABILITY riunisce artist*, ricercator*, filosof*, attivist* e antropolog* in un programma comune, attingendo dal vasto panorama globale per creare nuove alleanze attraverso riflessioni e pratiche sviluppatesi negli anni più recenti. Nelle giornate del 22 e del 23 ottobre, la comunità temporanea di LIVABILITY dedicherà cura, impegno, riflessione, creatività e dibattito per lottare in favore della possibilità di una “risorgenza”.

Che tipo di valori e di sensibilità dovremmo coltivare per articolare la responsabilità sociale e ontologica al centro dell'ecosistema del pianeta? Come potremmo impegnarci con le tante socialità non umane a rischio di estinzione? Come possiamo iniziare a divenire-umani diversamente in un mondo che si oppone all’alterità?

La necessità di una trasformazione globale della relazione con la natura, la socialità e i processi creativi, ci induce a considerare le molteplici ecologie come parte integrante del nostro sistema vitale e per questo necessarie a produrre l'immaginazione di un futuro possibile. Nella creazione di questo immaginario, l'arte e gli artisti giocano un ruolo importante.

Partendo da questi presupposti, LIVABILITY coniuga pratica artistica e teoria, approfondimento critico e azione per creare nuove narrazioni condivise. Lo scenario locale si connette così ai grandi mutamenti transnazionali in una prospettiva multidisciplinarie, allo scopo di alimentare una riflessione critica e un processo di sensibilizzazione consapevole nei confronti della crisi climatica e ambientale.

Programma

22 ottobre 2022

14.30 - 15.15

INTRO

15.20 - 16.00

Dipesh Chakrabarty

Professore, University of Chicago

CLIMATE, CAPITAL IN THE HISTORY OF LIFE

L'intervento sarà tenuto da remoto

16.00 - 16.30

Amanda Boetzkes

Professoressa, University of Guelph

TIME FOR POLITICAL ECOLOGY

16.30 – 16.50 Pausa Caffè

16.50 - 17.20

Federica Giardini

Professoressa, Università Roma Tre

ENVIRONMENTAL HUMANITIES

17.25 - 18.00

Isabelle Carbonelle

Artista, University of California, Santa Cruz / American University of Paris

ATTUNING TO THE PLURIVERSE: DOCUMENTARY FILMMAKING METHODS, ENVIRONMENTAL DISASTER AND THE MORE-THAN-HUMAN



18.30 - 21:00 a AEROCLUB, Como

Isabelle Carbonell - Medusa’s Mirage: A Tidal Opera – Installazione Video

Un'installazione eco-surrealista a tre canali che si svolge nell'arco temporale di un ciclo di marea di dodici ore. Quest'opera esplora come la laguna del Mar Menor, un paradiso balneare nel sud-est della Spagna, sia anche il luogo di un' accumulata e devastante violenza ambientale. Mettendo insieme filmati originali, collage d'archivio e animati, sound design sperimentale e musica, quest'opera sfida gli spettatori a "stare con i problemi", imparando a sintonizzarsi con un tipo di violenza lenta, decentrando l'umano e ripensando a diversi futuri possibili.

L’installazione sarà visitabile fino a domenica 23 alle ore 20,00

23 ottobre 2022

11.10 - 11.30

INTRO

11.30 - 12.00

Lucie Greyl

Antropologa e Presidentessa di CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali

CLIMATE JUSTICE AND LITIGATIONS: NEW FRONTIERS FOR BOTTOM-UP CLIMATE ACTION

12.05 - 12.45

Lucia Pietroiusti

Curatrice, Serpentine Gallery

SENSES OF PURPOSE

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo

14.00 - 15.00

Barbara Wagner & Benjamin de Burca

Artisti

FALA DA TERRA (talk and screening)

Fala da Terra, [Voice of the Land], 2022

2K HD video, colore, suono 5.1; 20 min

Fala da Terra [Voce della Terra] (2022) è il progetto più recente del duo e presenta il lavoro del Collettivo Banzeiros, un gruppo teatrale composto da membri del Movimento dei Lavoratori Rurali Senza Terra (MST, nell'acronimo portoghese) che vivono e lavorano nelle aree rurali e urbane di Marabá e Parauapebas, nel sud-est del Pará. Basandosi sull'immaginario rurale tradizionale, i Fala da Terra affermano attraverso il loro lavoro l'importanza della cooperazione e della collettività tra i contadini e gli attori, sia sul campo che nei camerini. I nemici sono rappresentati da archetipi: il pastore, il governatore, i sicari, l'aereo e la statua del grande magazzino. In questa allegoria di tipi sociali, si stabilisce il dramma dell'attuale disputa politica brasiliana, come se potessimo vedere tutto lì, in scena.

15.00 - 16.00

Oliver Ressler

Artista

LIVING INVESTMENT RISKS

L'intervento sarà tenuto da remoto

16.00 – 16.30

Q&A e Pausa caffè

16.30 - 17.30

Jonas Staal e Radha D’Souza

Artisti e ricercatori

COURT FOR INTERGENERATIONAL CLIMATE CRISES

17.30 – 18.00

Q&A e Conclusioni